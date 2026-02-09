हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरिकॉर्ड पर रिकॉर्ड! सनी देओल की Border 2 ने सलमान खान की नंबर 1 फिल्म को पछाड़ा, 'सैंयारा' से भी आगे निकली

रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड! सनी देओल की Border 2 ने सलमान खान की नंबर 1 फिल्म को पछाड़ा, 'सैंयारा' से भी आगे निकली

Border 2 Box Office: थियेटर में सनी देओल और वरुण धवन स्टारर 'बॉर्डर 2' का क्रेज लगातार बना हुआ है. फिल्म हर रोज अच्छा कलेक्शन कर रही है. 17 दिन की कमाई में किन फिल्मों का रिकॉर्ड को तोड़ा है, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 09 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी रखे हुए है. फिल्म थमने का नाम नहीं ले रही और अब इसने पोस्ट कोविड इरा में सलमान खान की नंबर वन फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

सबसे पहले आपको बताते हैं कि 'बॉर्डर 2' ने इंडिया में अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

17 दिनों में 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 341.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. पोस्ट-कोविड रिलीज फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में 'बॉर्डर 2' अब नंबर 8 पर पहुंच गई है.

सलमान खान की नंबर वन फिल्म का रिकॉर्ड टूटा

'बॉर्डर 2' ने ने 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैंयारा' को पछाड़ दिया है. साथ ही, सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

बता दें कि कोविड के बाद रिलीज हुई फिल्मों में सलमान खान की 'टाइगर 3' ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.  

इंडिया बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में (पोस्ट कोविड)

'धुरंधर' : 893.85 करोड़
'जवान' : 640.42 करोड़
'स्त्री 2' : 627.5 करोड़
'छावा' : 615.39 करोड़
'एनिमल' : 554 करोड़
'पठान' : 543 करोड़
'गदर 2' : 525.5 करोड़
'बॉर्डर 2' : 341.47 करोड़
'सैंयारा' : 337.69 करोड़
'टाइगर 3' : 286 करोड़

इतना ही नहीं, 'बॉर्डर 2' ने 'टाइगर जिंदा है' (339.16 करोड़), रणबीर कपूर की 'संजू' (341.22 करोड़) और आमिर खान की 'पीके' (339.5 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

'बॉर्डर 2' का हफ्तेवार कलेक्शन

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहला हफ्ता 244.97 करोड़
दूसरा हफ्ता 78.92 करोड़
15वां दिन 3.12 करोड़
16वां दिन 6.01 करोड़
17वां दिन 8.45 करोड़
कुल कलेक्शन 341.47 करोड़


फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, 'बॉर्डर 2 लगातार तीसरे वीकेंड भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और शनिवार-रविवार दोनों दिन शानदार प्रदर्शन किया. मास सर्किट और हार्टलैंड इलाकों में इसकी पकड़ जबरदस्त है, जो एक बार फिर साबित करती है कि फिल्म अगर अच्छी बनी हो तो वो दूर-दराज के लोगों के दिलों तक भी पहुंच ही जाती है.'

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. सपोर्टिंग कलाकारों में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी शामिल हैं. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और ये 1997 की बॉर्डर की सीक्वल है. 

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट

'गदर 2' के बाद 'जाट 2' और अब 'बॉर्डर 2'...एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर सनी देओल आज बॉलीवुड मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स में से एक बन गए हैं. 68 साल के सनी देओल के पास कई मोस्ट अवेटेड फिल्मों का हिस्सा हो चुके हैं. उनकी मच अवेटेड फिल्मों में से एक 'रामायण' है. एक्टर इस फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाते दिखेंगे. इसके साध ही 'लाहौर 1947', 'गबरू', 'बाप', 'जाट 2' पर भी काम चल रहा है. इसके अलावा 'गदर 3', 'घायल 2', 'मां तुझे सलाम 2' की भी चर्चा है.

(Note: कमाई के ये आंकड़े Koimoi.com और Bollywoodhungama.com से लिए गए हैं.)

About the author रेखा त्रिपाठी

Published at : 09 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Border 2 SALMAN KHAN BOX OFFICE COLLECTION Snny Deol
