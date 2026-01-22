मारुति द्वारा निर्देशित, 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. मेकर्स ने ये तारीख पोंगल और संक्रांति के त्योहारों को देखते हुए चुनी थी ताकि फिल्म को छुट्टियों का फायदा मिल सके. वहीं प्रभास स्टारर इस हॉरर कॉमेडी ने शुरुआत तो धमाकेदार की लेकिन फिर निगेटिव रिव्यू ने इसकी लुटिया डूबो दी और दूसरे दिन से ही इसके कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट देखी गई. फिर क्या था. देखते ही देखते ये सिंगल डिजिट में सिमट गई और दूसरे हफ्ते में आते ही इसने पूरी तरह दम तोड़ दिया. अब इस फिल्म के लिए मुट्ठीभर कमाई भी मुश्किल हो रही है. चलिए इसी के साथ यहां 'द राजा साब' का 13वें दिन का कलेक्शन जान लेते हैं.

'द राजा साब' ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

'द राजा साब' ने पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये ज्यादा की कमाई कर इतिहास तो रच दिया था लेकिन कौन जानता था कि दूसरे ही दिन से इसका बंटाधार हो जाएगा. इस फिल्म की बदकिस्मती रही कि शानदार शुरुआत लंबे समय तक चलने वाली सफलता में तब्दील नहीं हो पाई. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस फिल्म में दर्शकों का इंटरेस्ट भी कम होता चला जा रहा है. इसकी बड़ी वजह इसका खराब स्क्रीनप्ले, बकवास लॉजिक और अटपटे डायलॉग्स के साथ कमज़ोर निर्देशन है. कई लोगों ने इसे हाल के सिनेमाई दौर की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म तक करार दे दिया है.

इन सबके बीच इसके कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में तो इसने किसी तरह 130.25 करोड़ कमा लिए थे. इसके बाद इसने 8वे दिन 3.5 करोड़, 9वें दिन 3 करोड़ और 10वें दिन 2.6 करोड कमाए. वहीं 12वें दिन ये 80 लाख की कमाई कर लाखों में सिमट गई.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन 'द राजा साब' ने 48 लाख रुपये की कमाई की है.

जिसके बाद 'द राजा साब' की 13 दिनों की कुल कमाई अब 141.98 करोड़ रुपये हो पाई है.

'द राजा साब' के मेकर्स को हुआ तगड़ा नुकसान

'द राजा साब' 400 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म थी. लेकिन रिलीज के 13 दिन बाद भी ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई. ऐसे में ये फिल्म मेकर्स के लिए तगड़े घाटे का सौदा साबित हुई है. वहीं अब इसके लिए लाखों कमाना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में फिल्म की निराशाजनक परफॉर्मेंस देते हुए ये पर्दे से हटने वाली है.





