'धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान', बोमन ईरानी ने जताई हैरानी

'पेड्डी' एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में धर्मेंद्र और सतीश शाह को लेकर रिएक्ट किया. बोमन ईरानी ने दिग्गज सितारों धर्मेंद्र और सतीश शाह को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की. बोमन ने कहा कि उन्हें इस बात पर भी उतनी ही हैरानी हुई कि इन दोनों महान एक्टर्स को ये सम्मान पहले क्यों नहीं मिला.

धर्मेंद्र की तारीफ में क्या बोले बोमन?

दोनों दिग्गज कलाकारों को याद करते हुए बोमन ने आईएएनएस से बातचीत में उनके प्यार भरे स्वभाव, सादगी और दिल छू लेने वाली बातों के बारे में खुलकर बात की.

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धर्मेंद्र से मुलाकात का खास किस्सा

बोमन ईरानी ने याद किया, 'धरमजी सबसे हैंडसम और आकर्षक होने के अलावा सबसे प्यारे इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूं. उनकी आवाज में नरमी और प्यार था. जब भी वे मिलते थे तो आपको खास महसूस कराते थे, जैसे आपकी मौजूदगी से उन्हें खुशी मिली हो.'

बोमन ईरानी ने आगे उस दिग्गज स्टार के साथ हुई एक यादगार मुलाकात को याद करते हुए बताया, 'मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने कैसे मुझसे हाथ मिलाया और फिर प्यार से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा. ये बहुत इमोशनल मोमेंट था. मेरा चेहरा सचमुच में कांप गया था. कि उनका प्यार और अपनापन आज भी दिल से नहीं निकलता.

सतीश शाह को भी किया याद

सतीश शाह को याद करते हुए बोमन ने कहा, 'सतीश हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे. हम उन्हें बहुत याद करते हैं.'

पद्म पुरस्कार इस साल जनवरी में घोषित किए गए थे. दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और दिवंगत एक्टर-कॉमेडियन सतीश शाह उन मशहूर नामों में शामिल थे जिन्हें भारतीय सिनेमा और मनोरंजन में उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया.

धर्मेंद्र और सतीश शाह की यादगार फिल्में

धर्मेंद्र को अक्सर हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक स्टार में से एक माना जाता रहा है. उन्होंने ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘यादों की बारात’ समेत कई फिल्मों में काम किया.

सतीश शाह भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे फेवरेट कॉमेडियंस में से एक रहे हैं. 'जाने भी दो यारों', 'कभी हां कभी ना', 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों से लेकर 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे टीवी सिटकॉम तक, सतीश शाह ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग मजेदार अंदाज और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है.

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फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगे बोमन ईरानी

वर्कफ्रंट की बात करें तो बोमन ईरानी की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' की तैयारी में जुटे हुए हैं. इसमें राम चरण, जान्हवी कपूर और दिव्येंदु शर्मा मुख्य किरदार में हैं. ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है.