हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान', बोमन ईरानी ने जताई हैरानी

'धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान', बोमन ईरानी ने जताई हैरानी

बोमन ईरानी ने धर्मेंद्र और सतीश शाह को पद्म सम्मान मिलने पर खुशी जताई. साथ ही उनसे जुड़े इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए. बोमन ने दोनों कलाकारों के प्यार भरे स्वभाव और खास अंदाज को याद किया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 21 May 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

'पेड्डी' एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में धर्मेंद्र और सतीश शाह को लेकर रिएक्ट किया. बोमन ईरानी ने दिग्गज सितारों धर्मेंद्र और सतीश शाह को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की. बोमन ने कहा कि उन्हें इस बात पर भी उतनी ही हैरानी हुई कि इन दोनों महान एक्टर्स को ये सम्मान पहले क्यों नहीं मिला.

धर्मेंद्र की तारीफ में क्या बोले बोमन?

दोनों दिग्गज कलाकारों को याद करते हुए बोमन ने आईएएनएस से बातचीत में उनके प्यार भरे स्वभाव, सादगी और दिल छू लेने वाली बातों के बारे में खुलकर बात की.

ये भी पढे़ं: 'धुरंधर पार्ट 1 रॉ एंड अनदेखा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dattatraya Mane (@apladattatrayamane)

धर्मेंद्र से मुलाकात का खास किस्सा

बोमन ईरानी ने याद किया, 'धरमजी सबसे हैंडसम और आकर्षक होने के अलावा सबसे प्यारे इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूं. उनकी आवाज में नरमी और प्यार था. जब भी वे मिलते थे तो आपको खास महसूस कराते थे, जैसे आपकी मौजूदगी से उन्हें खुशी मिली हो.'

बोमन ईरानी ने आगे उस दिग्गज स्टार के साथ हुई एक यादगार मुलाकात को याद करते हुए बताया, 'मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने कैसे मुझसे हाथ मिलाया और फिर प्यार से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा. ये बहुत इमोशनल मोमेंट था. मेरा चेहरा सचमुच में कांप गया था. कि उनका प्यार और अपनापन आज भी दिल से नहीं निकलता.

सतीश शाह को भी किया याद

सतीश शाह को याद करते हुए बोमन ने कहा, 'सतीश हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे. हम उन्हें बहुत याद करते हैं.'

पद्म पुरस्कार इस साल जनवरी में घोषित किए गए थे. दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और दिवंगत एक्टर-कॉमेडियन सतीश शाह उन मशहूर नामों में शामिल थे जिन्हें भारतीय सिनेमा और मनोरंजन में उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया.

धर्मेंद्र और सतीश शाह की यादगार फिल्में

धर्मेंद्र को अक्सर हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक स्टार में से एक माना जाता रहा है. उन्होंने ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘यादों की बारात’ समेत कई फिल्मों में काम किया.

सतीश शाह भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे फेवरेट कॉमेडियंस में से एक रहे हैं. 'जाने भी दो यारों', 'कभी हां कभी ना', 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों से लेकर 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे टीवी सिटकॉम तक, सतीश शाह ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग मजेदार अंदाज और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है.

ये भी पढे़ं: 'जोर से सॉरी बोलो', सलमान खान की फटकार के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, भाईजान ने दिखाया बड़ा दिल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगे बोमन ईरानी

वर्कफ्रंट की बात करें तो बोमन ईरानी की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' की तैयारी में जुटे हुए हैं. इसमें राम चरण, जान्हवी कपूर और दिव्येंदु शर्मा मुख्य किरदार में हैं. ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Boman Irani Satish Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान', बोमन ईरानी ने जताई हैरानी
'धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान', बोमन ईरानी ने जताई हैरानी
बॉलीवुड
'तुम घटिया हो', बॉडीशेम करने वाले पैपराजी पर भड़कीं सारा तेंदुलकर
'तुम घटिया हो', बॉडीशेम करने वाले पैपराजी पर भड़कीं सारा तेंदुलकर
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Live: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 5 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 5 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द
'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: सरकार बनाने के कुछ दिन बाद CM विजय ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल, कांग्रेस को क्या दिया?
सरकार बनाने के कुछ दिन बाद CM विजय ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल, कांग्रेस को क्या दिया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
टेलीविजन
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
इंडिया
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
इंडिया
Explained: इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! आखिर क्या है मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! कैसे मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
विश्व
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget