16-16 साल तक चलीं दोनों शादियां, अब तीसरी बार दुल्हा बनेंगे आमिर खान

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उनको लेकर खबरें हैं कि वो जल्दी ही तीसरी शादी करने जा रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ सात फेरे लेंगे. इससे पहले आमिर ने दों शादियां की थीं.

तीसरी बार दुल्हा बनेंगे आमिर खान

Hauterrfly की एक रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर खान और गौरी स्प्रैट जल्द ही अपने रिश्ते को नया नाम दे सकते हैं. कहा जा रहा है कि दोनों 5 जुलाई को एक निजी समारोह में शादी करेंगे, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

खबरों के मुताबिक, ये समारोह काफी सिंपल और निजी होगा. दोनों अपने घर पर रजिस्ट्रेशन और साइनिंग सेरेमनी के जरिए शादी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि आमिर और गौरी पिछले करीब एक साल से साथ रह रहे हैं और अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने जा रहे हैं.

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15 साल का है ऐज गैप

बता दें, आमिर खान काफी टाइम से गौरी को डेट कर रहे हैं. आमिर खान और गौरी के बीच 15 साल का ऐज गैप है. जहां आमिर 61 साल के हैं तो वहीं, गौरी 46 साल हैं. दोनों अक्सर एक दूसरे संग पब्लिक प्लेस पर स्पॉट होते नजर आते हैं.

आमिर की पहली शादी

आपको बता दें, आमिर ने सबसे पहले रीना दत्ता से साल 1986 में शादी की थी. लेकिन फिर 16 साल बाद 2002 में दोनों अलग हो गए. आमिर और रीना के दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं.

आमिर की दूसरी शादी

वहीं, रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव ये शादी रचाई थी. दोनों ने साल 2005 में शादी की थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा आजाद है. फिर शादी के 16 साल बाद आमिर खान ने पत्नी किरण से 2021 में तलाक ले लिया था.

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