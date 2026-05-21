'धुरंधर पार्ट 1 रॉ एंड अनदेखा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?

आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2’ की ओटीटी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म तो जून में ओटीटी पर दस्तक देगी लेकिन इस बीच नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल हैंडल ने गुरुवार को इसके फर्स्ट पार्ट 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' का पोस्टर शेयर कर इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. जानते हैं ये कब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगी.

‘धुरंधर रॉ और अनदेखा’ कब हो रही है रिलीज?

रणवीर सिंह ने धुरंधर 1 और 2 के साथ अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर का पहला पार्ट 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. सिनेमाघरों में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद, यह फिल्म इस साल 30 जनवरी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. वहीं रणवीर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में कंफर्म किया था कि धुरंधर 2 रॉ एंड अनदेखा का डिजिटल प्रीमियर 4 जून को होगा और यह 5 जून से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. इससे पहले, धुरंधर रॉ एंड अनदेखा को ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है.

बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर रॉ एंड अनदेखा 22 मई को ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. धुरंधर पार्ट 1 का एक्सटेंडेड वर्जन नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. ये स्पाई थ्रिलर तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध होगी. नेटफ्लिक्स ने पोस्टर जारी कर ‘धुरंधर रॉ और अनदेखा’ की अनाउंसेंट की है. इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, “ आंधी आ रही है और इस बार एक्स्ट्रा घातक, ‘धुरंधर रॉ और अनदेखा’ हिंदी, तमिल और तेलुगु में नेटफ्लिक्स पर 22 मई को.”

Aandhi aa rahi hai. Aur iss baar, extra ghatak 🔥 pic.twitter.com/ccbYFBXV4t — Netflix India (@NetflixIndia) May 20, 2026

धुरंधर पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी?

रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन स्टारर धुरंधर पार्ट 1 ने भारत में 840.20 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. वहीं, जियो स्टूडियोज और आदित्य धर फिल्म्स के निर्माण ने दुनिया भर में 1307.35 करोड़ रुपये कमाए थे. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1007.85 करोड़ रुपये रहा था.