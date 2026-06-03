रणवीर का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDon 3 कंट्रोवर्सी: रणवीर सिंह का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा

Don 3 कंट्रोवर्सी: रणवीर सिंह का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा

Don 3 Controversy: बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है. फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद उन पर FWICE ने बैन लगाया था. हालांकि अब एफडब्ल्यूआईसीई ने एक्टर पर लगा बैन हटा लिया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 03 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

Don 3 Controversy: फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने बैन कर दिया था. हालांकि अब FWICE ने अपना फैसला बदल लिया है. बुधवार को एफडब्ल्यूआईसीई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणवीर पर लगाए गए बैन को हटा दिया है. इस मौके पर सिंटा की महासचिव उपासना सिंह, इफ्तडा के अध्यक्ष अशोक पंडित, ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष तथा एफडब्ल्यूआईसीई के महासचिव अशोक दुबे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे. इससे पहले मंगलवार को रणवीर ने एफडब्ल्यूआईसीई को 'असहयोग निर्देश' (Non-Cooperation Directive) का विरोध करने के लिए लीगल नोटिस भेजा था.

अशोक पंडित बोले- ये कदम पूरी सद्भावना के साथ उठा रहे हैं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक पंडित ने कहा, "सिंटा, इम्प्पा और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने हमें लिखित पत्र भेजकर रणवीर सिंह के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश को वापस लेने का अनुरोध किया था. इन सभी जिम्मेदार संगठनों की अपील को देखते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तथा उसके सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने इस असहयोग निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है.' 

अशोक पंडित ने आगे एक आधिकारिक बयान पढ़ते हुए कहा, 'हम यह कदम पूरी तरह से सद्भावना के साथ उठा रहे हैं. हमें आईएमपीए द्वारा ये विश्वास और आश्वासन दिया गया है कि संबंधित सभी पक्षों के साथ इस मुद्दे पर गंभीर और रचनात्मक स्तर पर बात की जाएगी. हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द ऐसा समाधान निकालना है, जो सौहार्दपूर्ण, निष्पक्ष और सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो.' अशोक पंडित ने आगे ये भी बताया कि उनके पास किसी भी कलाकार को पूरी तरह बैन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वो केवल असहयोग की अपील कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अशोक दुबे बोले- न फिल्ममेकर्स और न एक्टर  को नुकसान होगा

वहीं एफडब्ल्यूआईसीई के महासचिव अशोक दुबे ने कहा, 'मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने सभी की रिक्वेस्ट पर रणवीर सिंह के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश वापस ले लिया है. हमने ये आश्वासन दिया है कि हम निर्माता संस्था के साथ मिलकर एक सही और संतुलित फैसला लेंगे. इससे न तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, न डायरेक्टर को और न ही एक्टर को किसी प्रकार की परेशानी होगी.'

ये भी पढ़ें: 'रणवीर सिंह से हर बंदा जलता है', FWICE बैन के बाद 'धुरंधर' एक्टर के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स, कंगना रनौत ने भी दिया साथ

रणवीर के नोटिस  का दिया जाएगा जवाब

अशोक दुबे ने आगे कहा, 'अगर हमने शुरुआत में ये कड़ा रुख नहीं अपनाया होता, तो आज बातचीत का यह रास्ता नहीं निकलता. इस मसले को सुलझाने के लिए ही हमने अपना फैसला वापस लिया है. इस पूरे घटनाक्रम में न तो किसी की जीत हुई है और न ही किसी की हार. जहां तक रणवीर सिंह द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का सवाल है, हमारा कानूनी विभाग उसका अध्ययन कर रहा है और हम कानून का पूरा पालन करेंगे.'

अशोक पंडित ने रणवीर से की ये अपील

वहीं अशोक पंडित ने रणवीर सिंह से अपील करते हुए कहा, 'हम रणवीर सिंह से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे पास आएं और बैठकर बातचीत करें. बातचीत के जरिए जरूर कोई समाधान निकाला जाएगा. पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारा परिवार है. हम चाहते हैं कि वो भविष्य में और भी बड़े स्टार बनें और पूरी दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मान बढ़ाएं.'

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh DON 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Don 3 कंट्रोवर्सी: रणवीर सिंह का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा
रणवीर का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा
बॉलीवुड
India at 2047: इम्तियाज अली की फिल्मों में क्यों होता है इतना दर्द? ABP के खास कार्यक्रम में खोला राज
इम्तियाज अली की फिल्मों में क्यों होता है इतना दर्द? ABP के खास कार्यक्रम में खोला राज
बॉलीवुड
रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए इम्तियाज अली! बोले- 'वह बहुत अच्छा एक्टर है, यह सब देखना वाकई अपसेटिंग है'
रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए इम्तियाज अली! बोले- 'वह बहुत अच्छा एक्टर है...'
बॉलीवुड
'जिंदगी का असली मजा इन पलों को जीने में है…'ऐश्वर्या राय ने लंबे अरसे बाद किया पोस्ट, फैंस बोले- कांस का लुक भी दिखाओ
'जिंदगी का असली मजा इन पलों को जीने में है…' ऐश्वर्या राय ने लंबे अरसे बाद किया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Kuwait Airport Attacked by Iran: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
TMC Political Crisis Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
Live: ममता के हाथ से गई TMC! ऋतब्रत बने नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
इंडिया
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
बूंद-बूंद पानी के लिए पाकिस्तान कब हो जाएगा मोहताज? भारत के कदम पर जलमंत्री CR पाटिल ने खोला राज
धर्म
Tulsi: दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम?
मुस्लिम देशों में क्यों बढ़ रही भारतीय तुलसी की मांग?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget