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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसमर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

समर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

Bollywood Actress Summer Look: समर सीजन में स्टाइल और कंफर्ट दोनों जरूरी होते हैं. ऐसे में आलिया भट्ट से लेकर कियारा आडवाणी तक के समर लुक्स आपको स्टाइलिश और कूल दिखने में मदद करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 07:33 PM (IST)
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गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई स्टाइलिश और कंफर्टेबल आउटफिट्स की तलाश में रहता है. अगर आप भी समर फैशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. आलिया भट्ट से लेकर कियारा आडवाणी तक, इन हसीनाओं ने अपने समर स्टाइल से नए फैशन ट्रेंड सेट किए हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे बेस्ट समर सेलिब्रिटी लुक्स पर, जिन्हें आप अपनी वॉर्डरोब में भी शामिल कर सकते .

दीपिका पादुकोण
अगर किसी को लगता है कि 'रिप्ड जीन्स' अब फैशन से बाहर हो चुकी है, तो उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है. दीपिका पादुकोण का ये लुक काफी ट्रेंडी लग रहा है. एक्ट्रेस ने स्टाइलिश रिप्ड जीन्स पहनती हैं. इस जीन्स का बॉटम फ्लेयर्ड था, जिसे उन्होंने सफेद ब्रालेट के साथ पेयर किया. उनकी ओवरसाइज़्ड कनिका गोयल शर्ट ने उनके पूरे लुक में एक्स्ट्रा कूलनेस दे दी. अगर आप भी समर सीजन में कूल दिखना चाहते हैं तो इस लुक को अपनी वॉर्डरोब में जरूर शामिल करें. 

समर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

आलिया भट्ट
आलिया भट्ट का ये सिंपल लेकिन एलीगेंट लुक गर्मियों के लिए परफेक्ट है. इस फोटो में वो डैनिम शॉट्स के साथ ब्लू कलर की टी-शर्ट पहने दिख रही हैं. इस लुक से आप गर्मियों में स्टाइल के साथ कंफर्ट को आसानी से कैरी कर सकते हैं. इसे आप कैजुअल आउटिंग के परपस के लिए ट्राई कर सकती हैं.

समर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

कियारा आडवाणी
मोनोक्रोम आउटफिट्स को कैरी करना आसान नहीं होता, लेकिन कियारा आडवाणी इन्हें बड़े ही स्टाइलिश और कूल अंदाज़ में पहनना जानती हैं. उन्होंने एक टैंक टॉप को ढीली-ढाली सफ़ेद डेनिम के साथ पहना, जो आजकल बॉलीवुड में काफी ट्रेंड में है. इसे उन्होंने पीच कलर की हील्स के साथ पेयर किया. उनका ये लुक समर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. ये सिंपल, लेकिन स्टाइलिश आउटफिट गर्मिल में परफेक्ट चॉइस है.

समर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

जाह्नवी कपूर
जाह्नवी कपूर अपने ग्लैमरस और ट्रेंडी आउटफिट्स से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इस लुक में वो पिंक कलर के क्रॉप टॉप के साथ जॉगर्स पहने दिख रही हैं. इसे उन्होंने स्नीकर्स के साथ पेयर किया है. ये आउटफिट घूमने-फिरने के लिए बहुत आरामदायक है. ये क्लासी और कूल अंदाज़ समर वॉर्डरोब के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

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अनन्या पांडे
समर में लड़कियों में कॉटेजकोर ड्रेसिंग का क्रेज देखने को मिलता है. फोटो में अनन्या पांडे कॉटेजकोर टॉप के सादे लुक को ढीले-ढाले ट्राउज़र के साथ पहनें दिख रही हैं. इसे उन्होंने हील्स के साथ पेयर किया है. ये एक स्टाइलिश नाइट आउट आउटफिट है, जो गर्मियों की किसी भी पार्टी के लिए एकदम सही है. बिना ज्यादा ओवरडू किए ये लुक स्टाइलिश और फ्रेश वाइब देता है.

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शनाया कपूर

समर सीजन में दिखना है कूल? तो अपने वॉर्डरोब को दें नया ट्विस्ट, ये सेलिब्रिटी लुक्स हैं सबसे बेस्ट

इस लुक में एक्ट्रेस शनाया कपूर एक व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ ढीली-ढाली रिप्ड जीन्स पहने नजर आ रही हैं. हल्के फैब्रिक और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ ये लुक इस सीजन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है. कम्फर्ट के साथ स्टाइल का उनका बैलेंस गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है.

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Published at : 14 Apr 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Summer Look Summer Fashion
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