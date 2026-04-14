मशूहर सिंगर आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उन्होंने 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आशा ताई के जाने का दुख सबसे ज्यादा उनकी पोती जनाई भोसले को है. वो अपनी दादी के बेहद करीब थीं. दादी के अंतिम संस्कार के दौरान जनाई फूट-फूटकर रोती नजर आईं. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस दौरान क्रिकेटर मोहम्मद सिराज जनाई को संभालते दिखाई दिए. आइए ऐसे में जानते हैं मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले के बीच क्या रिश्ता है.

भाई-बहन हैं जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज

आशा भोसले के अंतिम संस्कार में मोहम्मद सिराज आशा ताई की पोती जनाई भोसले को गले लगाकर हिम्मत देते नजर आए. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सिराज और जनाई के बीच क्या रिश्ता है. इससे पहले भी दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा हो चुकी है. हालांकि, आपको बता दें कि जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज के बीच भाई-बहन जैसा पवित्र रिश्ता है. जनाई ने खुद इस बार का खुलासा किया है.

मैंने उनको राखी बांधी है- जनाई भोसले

Filmygyan को दिए एक इंटरव्यू में जनाई भोसले ने बताया था कि वो मोहम्मद सिराज को अपना भाई मानती हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने उनको राखी पहनाई है. आज ही नहीं, मैं कभी भी उनको फोन करूं कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है... वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं. मैं उन पर निर्भर हूं. मुझे नहीं पता ये खबरें कहां से आती हैं, मुझे हंसी आती है, लेकिन अब मैंने क्लियर कर दिया है कि वो मेरे भाई हैं.' बता दें कि जनाई भोसले क्रिकेटर को राखी भी बांध चुकी हैं.

इस फिल्म में नजर आएंगी जनाई भोसले

बता दें कि जनाई भोसले एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हैं. वो जल्द ही फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत- छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आएंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप सिंह हैं. जनाई फिल्म में छत्रपति शिवाजी महराज की पहली पत्नी, रानी साई भोसले का किरदार निभाने वाली हैं. फिल्म में लीड रोल कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी निभा रहे हैं.