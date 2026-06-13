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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी है 'धमाल', नंबर 1 और 2 पर किसका है कब्जा?

बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी है 'धमाल', नंबर 1 और 2 पर किसका है कब्जा?

Bollywood Biggest Comedy Franchise: 'धमाल 4' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसकी रिलीज के बीच आपको बॉलीवुड की बड़ी हिट कॉमेडी फ्रंचाइजी के बारे में बता रहे हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 13 Jun 2026 06:35 PM (IST)
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Bollywood Biggest Comedy Franchise: अगर आप कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो महज 20 दिनों में ही दो जबरदस्त कॉमेडी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की 'वेलकम टू द जंगल' और दूसरी 'धमाल' फ्रेंचाइजी की 'धमाल 4' रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल कट गया है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड की बड़ी हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी के बारे में.

तीसरी सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी है 'धमाल'

फिल्म 'धमाल' की चौथी किस्त जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसे 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 'धमाल' एक हिट फ्रेंचाइजी है, जिसकी तीनों किस्तें हिट रही हैं, जिसके साथ ही ये बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी है. सैकनिल्क की मानें तो 2007 में आई 'धमाल' का ग्रॉस कलेक्सन 51.30 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 33.06 करोड़ रहा था जबकि बजट 17 करोड़ था. 

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वहीं, सैकनिल्क के अनुसार, 'धमाल' का सीक्वल 'डबल धमाल' (2011) का ग्रॉस कलेक्शन 71 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 44.10 करोड़ रहा. इसके साथ ही 'टोटल धमाल' ने वर्ल्डवाइड 232.18 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 155.67 करोड़ रहा. इसकी तीनों किस्तों के ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो इस लिहाज से इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 354.48 करोड़ रहा.

नंबर 1 और 2 पर कौन सी कॉमेडी फिल्म?

बहरहाल, अगर नंबर 1 और 2 के बारे में बात की जाए तो इस लिस्ट में टॉप पर 'हाउसफुल' और 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी है. 'हाउसफुल' के पांच सीक्वल आ चुके हैं, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं, 'गोलमाल' के चार पार्ट्स को रिलीज किया जा चुका है, जो कि 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं.

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'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी का कलेक्शन (सैकनिल्क के अनुसार)

हाउसफुल- 119 करोड़
हाउसफुल 2 - 188.40 करोड़
हाउसफुल 3 - 185.70 करोड़
हाउसफुल 4- 296 करोड़
हाउसफुल 5- 288.67 करोड़
कुल 1077.77 करोड़

'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की कमाई (सैकनिल्क के अनुसार)

गोलमाल- 46.70
गोलमाल रिटर्न्स- 82.04
गोलमाल 3- 162.30
गोलमाल अगेन- 308.62
टोटल- 599.66करोड़

Dhamaal 4 (2026) - IMDb

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4'?

बहरहाल, अगर 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को 26 जून को रिलीज किया जाएगा. इसके साथ ही फिल्म 'धमाल 4' 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसमें अजय देवगन जैसे स्टार्स अहम रोल में दिखेंगे. दोनों ही मल्टीस्टारर फिल्में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 13 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Housefull Dhamaal Bollywood Biggest Comedy Franchise
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