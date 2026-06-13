Saturday Box office LIVE: 200 करोड़ के क्लब में 'पेद्दी' की एंट्री, बाकी का निकला दम, 4 बजे तक की इतनी कमाई
Saturday Box office Collection LIVE: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. इसके अलावा 'भारत भाग्य विधाता' और 'मैं वापस आऊंगा' तक पस्त दिख रही हैं.
Saturday Box office Collection LIVE: हर हफ्ते के जैसे ही इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच टकराव देखने के लिए मिल रहा है. राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने सभी को पछाड़ दिया है. इसके आगे सब पानी भरते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब शनिवार की भी कमाई का डाटा सामने आ गया है, जिसमें 'पेद्दी' का ही जलवा देखने के लिए मिला. फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. ऐसे में चलिए बाकी का हाल बताते हैं.
'पेद्दी' का 10वें दिन का LIVE कलेक्शन
राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दिया है. फिल्म 10वें दिन भी शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 193.55 करोड़ का बिजनेस किया था.
- 'पेद्दी' ने 10वें दिन 4 बजे तक 3.24 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इस पर 23.9% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 201.94 करोड़ हो चुका है.
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'भारत भाग्य विधाता' का डे-2 LIVE कलेक्शन
कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' ने बॉक्स ऑफिस पर खास ओपनिंग नहीं की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन भी इसकी कमाई फीकी रही.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'भारत भाग्य विधाता' ने दूसरे दिन 4 बजे तक 0.72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इस पर 14.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1.72 करोड़ हो चुका है.
'मैं वापस आऊंगा' की डे2 LIVE कलेक्शन
वहीं, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापसा आऊंगा' ठीक-ठाक कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ कमाए थे.
- वहीं, अब दूसरे दिन फिल्म ने 4 बजे तक 0.69 करोड़ कमा लिए हैं.
- इस पर 13 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1.84 करोड़ हो चुका है.
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'गवर्नर' का दूसरे दिन का LIVE कलेक्शन
- मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' ने पहले दिन 90 लाख कमाए थे.
- वहीं, दूसरे दिन 4 बजे तक 0.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- फिल्म की 14 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1.35 करोड़ हो चुका है.
'है जवानी तो इश्क होना है' का 9वें दिन का LIVE कलेक्शन
- वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने पहले हफ्ते 36.85 करोड़ और 8 दिन 1.85 करोड़ का बिजनेस किया.
- अब फिल्म की 9वें दिन की कमाई 4 बजे तक 0.93 करोड़ पहुंच गई है.
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 39.63 करोड़ पहुंच गया है.