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Sunny Deol की 'परशुराम' हुई पोस्टपोन, ये हॉलीवुड फिल्म बनी वजह, जानें पूरा मामला

Sunny Deol Film Parshuram: 'बटवारा 1947' की रिलीज के बीच सनी देओल एक और फिल्म को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि उनकी फिल्म 'परशुराम' को अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Aug 2026 08:24 PM (IST)
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सनी देओल फिल्म 'बटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी एक और फिल्म को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है. इस फिल्म का टाइटल 'परशुराम' है, जिसे वो 'किल' डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट के साथ कर रहे हैं. मधु मंटेना मैत्री फिल्म द्वारा निर्मित की जा रही इस फिल्म को लेकर चर्चा था कि इसकी शूटिंग अक्तूबर 2026 से शुरू होनी थी लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है.

'परशुराम' हुई पोस्टपोन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, निखिल नागेश भट्ट हॉलीवुड की फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फिल्म 'परशुराम' को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है. बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर ने अमेज़न MGM स्टूडियोज की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डेडलॉकड' को डायरेक्शन का जिम्मा लिया है. इस फिल्म में अकेडमी अवॉर्ड विनर जेमी फॉक्स लीड रोल में होंगे. जानकारी के मुताबिक, डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले दो सालों से बात कर रहे थे और अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, जो कि उनके करियर का अहम पड़ाव है.

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2027 तक टली 'परशुराम'!

इतना ही नहीं, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, निखिल नागेश भट्ट ने अपने हॉलीवुड डेब्यू की तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि डेडलॉकड' (Deadlocked) के पूरे होने से पहले किसी और प्रोजेक्ट के लिए हामी भरना उनके लिए मुश्किल है और इस वजह से 'परशुराम' को 2027 तक के लिए टाल दिया गया है. हालांकि, बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स विचार कर रहे हैं कि भट्ट के फ्री होने का इंतजार किया जाए या फिर नए डायरेक्टर को तलाशा जाए. वहीं, 'मैथ्री मूवी मेकर्स' भी 'जाट 2' (Jaat 2) को भी आगे बढ़ाने की संभावना तलाश रही है. हालांकि, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

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'बटवारा 1947' इस दिन होगी रिलीज

बहरहाल, सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसे 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. पहले इसका नाम 'लाहौर 1947' था, जिसे बाद में बदलकर 'बटवारा 1947' कर दिया गया. इसके अलावा सनी देओल नितेश तिवारी की 4000 करोड़ के बजट की फिल्म 'रामायण' में हनुमान की भूमिका में भी दिखाई देने वाले हैं. इसे 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. 

इतना ही नहीं, सनी देओल हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'एंटनी' में भी दिखेंगे. इसमें ज्योतिका को-एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 08:24 PM (IST)
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