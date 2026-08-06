'कई बार अकेले में रोया', बेटी सुनैना को हुआ था कैंसर, राकेश रोशन याद कर हुए इमोशनल

प्रोड्यूसर और एक्टर राकेश रोशन अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. उन्हें गले में कैंसर हुआ था, जिसकी सर्जरी हुई थी. राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन को भी कैंसर हुआ था. अब उन्होंने उस मुश्किल दौर के बारे में बात की. वो इमोशनल भी हो गए. उन्होंने कहा कि वो अकेले में रोते थे.

सनैना और राकेश का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो बातें करते दिखे. सुनैना रोशन ने अपने पापा से एक सवाल पूछा, 'जब मेरी तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी, उस समय एक पिता के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा था?'

इस सवाल पर राकेश रोशन इमोशनल हो गए. उन्होंने बताया, 'वो दौर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ जब मैं अकेले में भगवान से प्रार्थना करता था. मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे. हालांकि, जब भी मैं तुमसे मिलने आता था, तब अपने सारे दर्द को छुपा लेता था. मैं हमेशा मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने आता था.'

अंदर से टूट गए थे राकेश रोशन

राकेश रोशन ने कहा, 'एक पिता होने के नाते अपनी संतान को तकलीफ में देखना सबसे मुश्किल अनुभव होता है. कई बार मैं अंदर से बुरी तरह टूट जाता था, लेकिन फिर सोचता था कि अगर मैं खुद कमजोर पड़ गया तो बेटी का हौसला भी टूट जाएगा. इसलिए मैंने हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी.'

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पापा राकेश की बात सुनने के बाद सुनैना रोशन भी इमोशनल हो गईंं. उन्होंने कहा, 'ये मजबूत सोच मुझे आपसे मिली है. जब साल 2018 में अपने पिता (राकेश रोशन) को गले के शुरुआती चरण के कैंसर का पता चला था, तब मैंने भी बिल्कुल वही किया जो आपने मेरे लिए किया था. मैं आपके सामने हमेशा मुस्कुराकर रहती थीं, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में जाती थीं, फूट-फूटकर रोती थीं.'

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बीमारी में खुद को सुनैना ने ऐसे संभाला

सुनैना ने खुलासा किया कि कई बार वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करती थीं. वो पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करती थीं और फिर मुस्कुराते हुए अपने पिता के सामने जाती थीं ताकि उन्हें ये महसूस न हो कि परिवार घबराया हुआ है.

बेटी की ये बात सुनकर राकेश रोशन ने कहा, 'परिवार का कोई भी सदस्य जब गंभीर बीमारी से गुजरता है तो उसके अपने लोग भी उतना ही दर्द महसूस करते हैं. लेकिन ऐसे समय में अगर फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव सोच रखें और मरीज के सामने मजबूत बने रहें, तो उससे बीमार व्यक्ति को लड़ने की ताकत मिलती है.'

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सुनैना रोशन को ये बीमारी

गौरतलब है कि सुनैना रोशन को साल 2007 में सर्वाइकल कैंसर का पता चला था. उन्होंने इलाज कराया और इस बीमारी को मात दी. इसके अलावा वो फैटी लिवर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ चुकी हैं. इनके बारे में वो समय-समय पर खुलकर बात करती रही हैं.

राकेश रोशन को भी हुआ था कैंसर

वहीं, राकेश रोशन को साल 2018 में गले के शुरुआती चरण के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैंसर का पता चला था. उन्होंने सर्जरी करवाई, जो सफल रही.