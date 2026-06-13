अंगूठी और गले में पेंडेंट..., Trisha Krishnan ने की सीक्रेट सगाई? वायरल तस्वीर के बाद उठे सवाल

साउथ से बॉलीवुड तक में एक्टिंग का लोह मनवा चुकीं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम लगातार तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय के साथ जोड़ा जा रहा था. दोनों की शादी की चर्चाएं भी खूब रहीं. इन सब चर्चाओं के बीच तृषा अपनी सगाई की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. अफवाहें हैं कि उन्होंने सीक्रेट सगाई कर ली है. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

दरअसल, सोशल मीडिया पर तृषा कृष्णन का एक लुक काफी चर्चा में है, जिसका वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं. इस पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. वहीं, साउथ की मीडिया पर एक्ट्रेस की सीक्रेट सगाई की चर्चा जोरों पर होने लगी है.

अंगूठी और गले में पेंडेंट, फिर शुरू हुई सगाई की चर्चा

सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो और वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है कि तृषा कृष्णन गले में पेंडेंट पहने हुए नजर आ रही हैं और उनके हाथ में अंगूठी भी है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर तृषा की सीक्रेट इंगेजमेंट की चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, अब अगर उनकी सगाई हुई है तो किससे हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन कुछ लोग थलापति विजय के साथ ही जोड़ रहे हैं . लेकिन अभी तक अभिनेत्री की ओर से भी इस मामले पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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थलापति विजय संग रही अफेयर की चर्चा

तृषा कृष्णन पिछले कुछ समय से तमिलनाडु सीएम और थलापति विजय के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस को तमिलनाडु चुनाव के बीच एक्टर के घर पर परिवार के साथ देखा गया था, जिस पर काफी बातें भी हुई थी और लोगों ने उनका रिश्ता भी कंफर्म मान लिया था. हालांकि, तृषा ने विजय के साथ अपने रिश्ते को स्पेशल नोट वाला दोस्ती का बताया है.

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तृषा कृष्णन का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर तृषा कृष्णन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बता की जाए तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'करुप्पु' में देखा गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और अब ये ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 306.71 करोड़ का बिजनेस किया था. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 195.40 करोड़ किया था. फिल्म को ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.