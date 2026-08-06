'सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', 'बंटवारा 1947' के डायरेक्टर का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

'सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

'बंटवारा 1947' में सनी देओल के रोल को लेकर डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया है. राजुकमार संतोषी ने कहा है कि फिल्म में उन्होंने जो किया है वो कोई सुपरहीरो भी नहीं कर सकता है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 06 Aug 2026 08:01 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन में जी-जान से लगे हैं. इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के कैरेक्टर को लेकर बड़ा दावा किया है.

उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में सनी देओल का कैरेक्टर इतना दमदार है कि उसके आगे सुपरमैन और आयरन मैन भी फेल हैं.

राजकुमार संतोषी ने सनी देओल की तारीफ करते हुए कहै कि उनका कैरेक्टर ऐसा है कि दुनिया का कोई भी सुपरहीरो उनके सामने टिक नहीं सकता.

राजकुमार संतोषी ने कहा, 'तारा सिंह अपने हक के लिए लड़ता है. हमारी फिल्म का किरदार किसी और के लिए लड़ता है और इसके लिए वह अपने परिवार तक की परवाह नहीं करता. मुझे भरोसा है कि मैं अच्छे एक्शन हीरो लिख सकता हूं, चाहे 'घातक' हो या 'घायल'. लेकिन इस फिल्म में मैंने सनी के लिए जो किरदार लिखा है, मैं उसे सुपरमैन, आयरन मैन और बाकी सभी सुपरहीरोज से भी बेहतर मानता हूं. यहां सनी कट्टरता के खिलाफ लड़ रहे हैं. दुनिया का कोई भी सुपरहीरो उसके सामने टिक नहीं सकता.'


सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

जब भी सनी देओल की फिल्मों की बात होती है तो हर किसी को गदर के तारा सिंह की याद जरुर आ जाती हैं. लेकिन डायरेक्टर का दावा है कि 'बंटवारा 1947' में सनी देओल का किरदार 'गदर' के तारा सिंह से बिल्कुल अलग है और दोनों किरदारों की तुलना नहीं की जा सकती.


सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

इसी बीच सोशल मीडिया ऐसा भी दावा किया गया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस फिल्म में गदर के सकीना का लुक कॉपी किया है. इस पर अमीषा ने भी रिएक्टर किया है. अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के जवाब में प्रीति जिंटा की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'वो भी बहुत खूबसूरत है भाई. सकीना उन्हें बेस्ट विशेज देती है. तारा का तब तक ध्यान रखना जब तक वो वापस ना आ जाएं जहां से ताल्लुक रखते हैं.' 


सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

बता दें कि इन दिनों पूरी स्टारकास्ट जमकर प्रमोशन कर रही है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने बनाया है. इस प्रमोशन में अब आमिर खान भी शामिल हो गए हैं. पिछले कुछ दिनों से आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर व्यस्त थे. इस वजह से वो इवेंट में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि अब वो मुंबई आ चुके हैं और वो भी कास्ट के साथ प्रमोशन कर रहे हैं. 

फिल्म को प्रमोट करने के लिए सनी देओल पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग शहरों में भी पहुंचे.  कुछ दिनों पहले वो पटना पहुंचे और बेटे करण देओल के साथ तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था भी टेका. इसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट  की.

 

 
 
 
 
 
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वहीं हाल ही में सनी देओल अहमदाबाद भी पहुंचे थे जहां उन्होंने साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया. इसके बाद पकवान डाइनिंग हॉल में मीडिया के साथ गुजराती थाली का लुत्फ उठाया और लंच किया.


सुपरमैन से भी बड़ा है सनी देओल का किरदार', फिल्म 'बंटवारा 1947' पर राजकुमार संतोषी का बड़ा दावा

आपको बता दें कि  'बंटवारा 1947' का ट्रेलर आ चुका है और इसमें भारत के बंटवारे के दर्दनाक इतिहास की दमदार झलक दिखने को मिली है.  

फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ आ रही है.

फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 06 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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