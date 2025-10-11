बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ–साथ खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. कला और खूबसूरती के मामले में तो उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता. लेकिन आज हम बात करेंगे उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स के कला से भी सबको हैरान कर दिया. यहां देखिए उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट.

मार्शल आर्ट्स में वेल ट्रेंड हैं हे हुस्न की मल्लिकाएं

1. ईशा शरवानी

ईशा ने साल 2005 की फिल्म 'किसना' में विवेक ओबेरॉय के अपोजिट काम किया था. लेकिन बोलीवुड में एक्ट्रेस को खाद पहचान नहीं मिली. एक्टिंग में तो हसीना फेल हो गईं. लेकिन मार्शल आर्ट्स के मामले में ईशा शरवानी काफी माहिर हैं.

जिम्नास्टिक के साथ ईशा शरवानी कलारीपयट्टू नाम के मार्शल आर्ट्स फॉर्म में भी ट्रेंड हैं. ये वही मार्शल आर्ट्स टेक्नीक है जिसमें विद्युत जामवाल माहिर हैं. अक्सर ही वो प्रैक्टिस करते हुए अपनी तस्वीरें और विडियोज शेयर करती हैं.



2. प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. हसीना ने फिल्म 'द्रोणा' के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी. पंजाब के सिखों ने मार्शल आर्ट फॉर्म गतका को बनाया है. इसमें स्टिक फाइटिंग होती है. एक्ट्रेस इसी मार्शल आर्ट्स फॉर्म में काफी माहिर हैं.



3. दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण भी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं. उन्होंने अपनी फिल्म 'चांदनी चौक टू चाइना' के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी. इस फिल्म के लिए उन्होंने जापानी मार्शल आर्ट्स फॉर्म जुजित्सु सीखा था. इसको सीखने के बाद उन्होंने फिल्म में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.



4. कंगना रनौत

बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत आए दिन अपने किसी न किसी बयान के वजह से चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस को उनके बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए लोग याद करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हसीना मार्शल आर्ट्स में भी माहिर हैं. अपनी फिल्म 'कृष 3' के लिए उन्होंने किकबॉक्सिंग सिखा था और अब वो इसमें एक्सपर्ट बन चुकी हैं.



5. ऐश्वर्या राय

बच्चन परिवार की बहु और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक, ऐश्वर्या राय भी एक वेल ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं. उन्होंने भारत में जापान शीट–रु कराटे स्कूल से मार्शल आर्ट्स फॉर्म कराटे की ट्रेनिंग ली है. अदाकारा ने ये आर्ट फॉर्म अपनी तेलुगु साई-फाई फिल्म रोबोट के लिए सीखा था. इस फिल्म में रजनीकांत उनके ऑपोजिट नजर आए थे.

