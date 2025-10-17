2020 में आई कोरोना महामारी ने चारो तरफ हाहाकार मचा कर रख दिया था. इसके वजह से आम लोगों के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा धक्का लगा. कई महीनों तक सिनेमाघरों में ताला लग गया.

लेकिन स्थिति कंट्रोल में आने के बाद भी कई एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई. आज हम आपको उन एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा सीक्वल दीं और उनकी फिल्मों को लोगों ने पसंद भी किया.

कोविड के बाद सीक्वल्स का बादशाह बना ये एक्टर

1. अजय देवगन

अजय देवगन की फिल्मों का इंतजार सभी को रहता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर कई हिट फिल्मे दी हैं और उनका सक्सेस रेट भी काफी तगड़ा रहा है. उनकी हर एक फिल्म की कहानी और अलग-अलग किरदारों को अभिनेता ने शिद्दत से निभाया है और अपने इन्हीं किरदारों के जरिए उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम की है. कोरोना के बाद तो जैसे अजय देवगन के सीक्वल का तांता लग गया. अभिनेता की फिल्मों की लिस्ट और उनकी कमाई कुछ इस प्रकार है–

सिंघम अगेन- 247.85 करोड़

दृश्यम 2- 239.67 करोड़

रेड 2- 173.05 करोड़

सन ऑफ सरदार 2- 46.82 करोड़

अजय देवगन की इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की. सिवाय सन ऑफ सरदार 2 के. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखाने में सक्षम नहीं रही जिस वजह से इसे फ्लॉप करार दिया गया.

इसके बाद भी अजय देवगन की सीक्वल का सिलसिला थमा नहीं है. अब रकुल प्रीत सिंह के साथ उनकी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 इसी साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



2. अक्षय कुमार

इस लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का नाम शुमार है. अभिनेता ने भी कोविड महामारी के बाद कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनका सक्सेस रेट कुछ खास नहीं रहा.

इसके बाद अभिनेता ने सीक्वल फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और इन फिल्मों के रिजल्ट भी ठीक-ठाक रहे. अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड फिल्म और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है –

ओएमजी 2 – 151.16 करोड़

केसरी 2 – 92.73 करोड़

हाउसफुल 5 – 183.3 करोड़

जॉली एलएलबी 3 – 114. 21 करोड़ (कमाई अभी जारी है)

इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक–ठाक कमाई की. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जहां अजय देवगन ने पोस्ट कोविड अकेले ही हिट फिल्में दी वहीं अक्षय कुमार सोलो हिट देने से चूंक गए है.





3. टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ को हाल ही में उनकी हिट फ्रेंचाइजी बागी के चौथे पार्ट में देखा गया. कोविड के बाद अभिनेता 'हीरोपंती 2' और 'बागी 4' जैसी सीक्वल फिल्मों में नजर आ चुके हैं. दोनों ही फिल्मों को ऑडियन्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब दर्शक आगे भी टाइगर श्रॉफ को बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए बेताब हैं.



कोरोना महामारी के बाद अजय देवगन ने अब तक 5 सीक्वल फिल्म दी हैं. इसमें से एक अब रिलीज होने वाली है. तो वहीं पोस्ट कोविड अक्षय कुमार को 4 सीक्वल फिल्मों में देखा गया. टाइगर श्रॉफ महज 2 ही फिल्मों में नजर आए. इससे ये बात साफ है कि अजय देवगन पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा सीक्वल फिल्मों के बेताज बादशाह बन चुके हैं.