हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकोविड के बाद किस एक्टर ने दी सबसे ज्यादा सीक्वल? नंबर 1 वाले ने तो बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला

कोविड के बाद किस एक्टर ने दी सबसे ज्यादा सीक्वल? नंबर 1 वाले ने तो बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला

Post Covid Sequels: कोरोना महामारी के बाद कई ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक-दो नहीं बल्कि कई फिल्में आईं जो किसी फिल्म का सीक्वल थीं. यहां जानते हैं उनके एक्टर्स के बारे में जो इस लिस्ट में सबसे आगे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

2020 में आई कोरोना महामारी ने चारो तरफ हाहाकार मचा कर रख दिया था. इसके वजह से आम लोगों के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा धक्का लगा. कई महीनों तक सिनेमाघरों में ताला लग गया.

लेकिन स्थिति कंट्रोल में आने के बाद भी कई एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई. आज हम आपको उन एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा सीक्वल दीं और उनकी फिल्मों को लोगों ने पसंद भी किया. 

कोविड के बाद सीक्वल्स का बादशाह बना ये एक्टर

1. अजय देवगन
अजय देवगन की फिल्मों का इंतजार सभी को रहता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर कई हिट फिल्मे दी हैं और उनका सक्सेस रेट भी काफी तगड़ा रहा है. उनकी हर एक फिल्म की कहानी और अलग-अलग किरदारों को अभिनेता ने शिद्दत से निभाया है और अपने इन्हीं किरदारों के जरिए उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम की है. कोरोना के बाद तो जैसे अजय देवगन के सीक्वल का तांता लग गया. अभिनेता की फिल्मों की लिस्ट और उनकी कमाई कुछ इस प्रकार है–

  • सिंघम अगेन- 247.85 करोड़
  • दृश्यम 2- 239.67 करोड़
  • रेड 2- 173.05 करोड़
  • सन ऑफ सरदार 2- 46.82 करोड़

अजय देवगन की इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की. सिवाय सन ऑफ सरदार 2 के. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखाने में सक्षम नहीं रही जिस वजह से इसे फ्लॉप करार दिया गया.

इसके बाद भी अजय देवगन की सीक्वल का सिलसिला थमा नहीं है. अब रकुल प्रीत सिंह के साथ उनकी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 इसी साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
कोविड के बाद किस एक्टर ने दी सबसे ज्यादा सीक्वल? नंबर 1 वाले ने तो बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला

2. अक्षय कुमार 
इस लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का नाम शुमार है. अभिनेता ने भी कोविड महामारी के बाद कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनका सक्सेस रेट कुछ खास नहीं रहा.

इसके बाद अभिनेता ने सीक्वल फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और इन फिल्मों के रिजल्ट भी ठीक-ठाक रहे. अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड फिल्म और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है –

  • ओएमजी 2 – 151.16 करोड़
  • केसरी 2 – 92.73 करोड़
  • हाउसफुल 5 – 183.3 करोड़
  • जॉली एलएलबी 3 –  114. 21 करोड़ (कमाई अभी जारी है)
  • इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक–ठाक कमाई की. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जहां अजय देवगन ने पोस्ट कोविड अकेले ही हिट फिल्में दी वहीं अक्षय कुमार सोलो हिट देने से चूंक गए है.

    कोविड के बाद किस एक्टर ने दी सबसे ज्यादा सीक्वल? नंबर 1 वाले ने तो बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला

3. टाइगर श्रॉफ 
टाइगर श्रॉफ को हाल ही में उनकी हिट फ्रेंचाइजी बागी के चौथे पार्ट में देखा गया. कोविड के बाद अभिनेता 'हीरोपंती 2' और 'बागी 4' जैसी सीक्वल फिल्मों में नजर आ चुके हैं. दोनों ही फिल्मों को ऑडियन्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब दर्शक आगे भी टाइगर श्रॉफ को बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए बेताब हैं.
कोविड के बाद किस एक्टर ने दी सबसे ज्यादा सीक्वल? नंबर 1 वाले ने तो बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला

कोरोना महामारी के बाद अजय देवगन ने अब तक 5 सीक्वल फिल्म दी हैं. इसमें से एक अब रिलीज होने वाली है. तो वहीं पोस्ट कोविड अक्षय कुमार को 4 सीक्वल फिल्मों में देखा गया. टाइगर श्रॉफ महज 2 ही फिल्मों में नजर आए. इससे ये बात साफ है कि अजय देवगन पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा सीक्वल फिल्मों के बेताज बादशाह बन चुके हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Tiger Shroff Ajay Devgn
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget