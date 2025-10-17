हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBaaghi 4 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'बागी 4', जानें- कहां देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ की एक्शन पैक्ड फिल्म

Baaghi 4 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'बागी 4', जानें- कहां देख सकते हैं टाइगर श्रॉफ की एक्शन पैक्ड फिल्म

Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरपूर फिल्म 'बागी 4' ने फाइनली डिजीटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर ली है. हालांकि इसकी ओटीटी रिलीज में एक ट्विस्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फाइनली रिलीज के लगभग डेढ़ महीने बाद, 'बागी 4' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

'बागी 4'ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?
'बागी 4' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इसने 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. फिल्म के ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिला था जिसके बाद लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और 'बागी 4' दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हुई. हालांकि साजिद नाडियाडवाला की बागी फ्रैंचाइज़ी की पिछली तीन फ़िल्में सफल रही थीं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन 'बागी 4' दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी.

वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जिन लोगों ने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा है वे इसे 17 अक्टूबर 2025 यानी आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. हालांकि फिलहाल ये रेंट पर अवेलेबल है. प्राइम वीडियो यूजर्स 31 अक्टूबर से इसे इस प्लेटफॉर्म पर बिना रेंट के देख सकेंगे.

बागी 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बागी 4 को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई करने से चूक गई. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'बागी 4' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 47.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी.वहीं इसने विदेशों में सिर्फ़ 9.96 करोड़ रुपये कमाए.कुल मिलाकर, दुनिया भर में इसकी कमाई सिर्फ़ 66.39 करोड़ रुपये रही.

बागी 4 स्टार कास्ट
'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ हरनाज़ कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने भी अहम भूमिका निभाई है. इसे ए. हर्ष द्वारा निर्देशित किया गया था.

 

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Tiger Shroff Sonam Bajwa Baaghi 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
सबरीमाला सोना चोरी मामला: SIT ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को किया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
जनरल नॉलेज
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
यूटिलिटी
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
ऑटो
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
नए अवतार में जल्द आ रही है Hyundai Exter Facelift, नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ होगी लॉन्च
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget