टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फाइनली रिलीज के लगभग डेढ़ महीने बाद, 'बागी 4' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

'बागी 4'ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

'बागी 4' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इसने 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. फिल्म के ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिला था जिसके बाद लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और 'बागी 4' दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हुई. हालांकि साजिद नाडियाडवाला की बागी फ्रैंचाइज़ी की पिछली तीन फ़िल्में सफल रही थीं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन 'बागी 4' दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी.

वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जिन लोगों ने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा है वे इसे 17 अक्टूबर 2025 यानी आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. हालांकि फिलहाल ये रेंट पर अवेलेबल है. प्राइम वीडियो यूजर्स 31 अक्टूबर से इसे इस प्लेटफॉर्म पर बिना रेंट के देख सकेंगे.

बागी 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बागी 4 को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई करने से चूक गई. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'बागी 4' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 47.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी.वहीं इसने विदेशों में सिर्फ़ 9.96 करोड़ रुपये कमाए.कुल मिलाकर, दुनिया भर में इसकी कमाई सिर्फ़ 66.39 करोड़ रुपये रही.

बागी 4 स्टार कास्ट

'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ हरनाज़ कौर संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने भी अहम भूमिका निभाई है. इसे ए. हर्ष द्वारा निर्देशित किया गया था.