Tina Ahuja Birthday: 'हीरो नंबर 1' यानी गोविंदा चाहे एक्टिंग से एक लंबे अरसे से दूर हैं, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है. सात साल से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन फिर भी वो फैंस के बीच छाए रहते हैं. हालांकि दूसरी ओर उनकी तरह उनकी बेटी टीना आहूजा का करियर नहीं चल पाया. कुछ फिल्मों में ही उनका करियर सिमट गया. आखिर टीना आहूजा क्यों बॉलीवुड में लंबी पारी नहीं खेल पाईं? इसका खुलासा खुद उन्होंने एक शो में किया था.

37 साल की हुईं गोविंदा की लाडली

गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी. अब दोनों दो बच्चों के पैरेंट्स हैं. कपल के बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा हैं जो एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं. वहीं कपल की बेटी टीना आहूजा ने एक दशक पहले ही अपने कदम इंडस्ट्री में रख दिए थे. टीना आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 16 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ था.

View this post on Instagram A post shared by Tina Ahuja👸🏼🧸 (@tina.ahuja)

ये भी पढ़ें: कोविड में अलग होने वाले थे अभिनव शुक्ला-रुबीना दिलैक, इन दो लोगों ने बचाया रिश्ता, किया खुलासा

टीना आहूजा ने 2015 में किया था डेब्यू

टीना आहूजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. उस वक्त टीना करीब 26 साल की थीं. उनकी पहली फिल्म 'सेकंड हैंड हस्बैंड' थी. हालांकि ये डिजास्टर साबित हो गई थी. इसके अलावा उनकी 'ड्राइविंग मी क्रेज़ी' (2020) जैसी फिल्म भी पिट गई थी. फिल्मों के अलावा 'मिलो ना तुम' जैसे म्यूजिक वीडियो में भी वो नजर आई थीं. हालांकि उनका करियर बेहद छोटा और असफल रहा.

क्यों बर्बाद हुआ टीना आहूजा का करियर?

टीना के करियर पर स्टारकिड होने का प्रभाव भी पड़ा. उन्होंने एक शो के दौरान बताया था कि मेकर्स उन्हें काम देने में हिचकिचाते थे या उन्हें डर रहता था कि उनके पिता और सुपरस्टार गोविंदा सेट पर आकर कोई समस्या पैदा ना कर दें.

View this post on Instagram A post shared by Tina Ahuja👸🏼🧸 (@tina.ahuja)

ये भी पढ़ें: 19 साल में पूरी तरह बदल गईं बॉबी देओल की हीरोइन, अब ऐसी दिखती हैं उर्वशी शर्मा

टीना ने रियलिटी शो 'मां है ना' में कहा था, 'मेकर्स ने मेरे बारे में पहले से ही ये राय बना रखी थी कि मैं गोविंदा की बेटी हूं तो मैं ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी. जबकि मैं इसके लिए तैयार रहती थी. वो सोचते थे कि गोविंदा जी सेट पर आकर कोई मुश्किल न खड़ी कर दें. इस सोच के चलते वो मुझे कास्ट करने से बचते थे.'