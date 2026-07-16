सलमान-शाहरुख या आमिर...कैटरीना कैफ ने किस सुपरस्टार संग दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKatrina Kaif Birthday: सलमान-शाहरुख या आमिर खान...कैटरीना कैफ ने किस सुपरस्टार संग दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?

Katrina Kaif Birthday: सलमान-शाहरुख या आमिर खान...कैटरीना कैफ ने किस सुपरस्टार संग दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?

Katrina Kaif Birthday: कैटरीना कैफ 23 साल से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्होंने तीनों बड़े खान के साथ काम किया है. आइए जानते हैं कि तीनों में से उन्होंने सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर किस एक्टर संग दी है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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Katrina Kaif Birthday Special: कैटरीना कैफ बॉलीवुड की उन हसीनाओं में शुमार हैं जिन्होंने अपने करियर में बॉलीवुड के तीनों बड़े खान यानी सलमान खान, शाहरुख़ खान और आमिर खान के साथ काम किया है. आज एक्ट्रेस अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं, इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर तीनों में से उन्होंने किस सुपरस्टार के साथ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है?

शाहरुख खान

कैटरीना कैफ ने शाहरुख खान के अपोजिट 'जब तक है जान' और 'जीरो' जैसी फिल्मों में काम किया है. जीरो बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ रुपये कमाकर भी फ्लॉप साबित हो गई थी. वहीं जब तक है जान सुपरहिट निकली थी. करीब 78 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में 235 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म का हिस्सा अनुष्का शर्मा भी थीं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

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आमिर खान

कैटरीना कैफ ने आमिर खान के साथ फिल्म 'धूम 3' में काम किया था. ये साल 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी. सैकनिल्क के मुताबिक 13 साल पुरानी इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 558 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. भारत में इसने 372 करोड़ रुपये कमाए थे और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

सलमान खान

तीनों खान में से सबसे ज्यादा फिल्में कैटरीना कैफ ने सलमान खान के साथ दी हैं. दोनों कभी अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थे तो कभी अपनी फिल्मों को लेकर भी. कैटरीना ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सलमान खान के साथ ही दी है. इस फिल्म का नाम है 'टाइगर ज़िंदा है'. ये कैटरीना के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में इसने 569 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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कैटरीना कैफ की बेहतरीन फिल्में

16 जुलाई 1983 को कैटरीना का नम ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था. 2003 में फिल्म 'बूम' से उन्होंने डेब्यू किया था. हालांकि सबसे पहले पहचान उन्हें 'मैंने प्यारा क्यों किया' से मिली थी. अपने दो दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, जब तक है जान, धूम 3, नमस्ते लंदन, टाइगर 3, सूर्यवंशी, भारत, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी शानदार फिल्मों से फैंस का दिल जीता है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Katrina Kaif शाहरुख खान SALMAN KHAN Katrina Kaif Birthday
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