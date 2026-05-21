‘दृश्यम 3’ बनेगी मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है शुरुआत

जीतू जोसेफ निर्देशित और मोहनलाल स्टारर ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ के तीसरे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली 21 मई यानी आज साल के इस मच अवेटेड सीक्वल ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. ऐसे में हर कोई ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

वैसे फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी की वजह से ‘दृश्यम 3’ ने पहले ही प्री-सेल्स में जबरदस्त कमाई कर डाली है जिससे ये तो तय है कि ये बंपर ओपनिंग करने वाली है. चलिए यहां जानते हैं कि मोहनलाल स्टारर ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है?

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है ‘दृश्यम 3’?

‘दृश्यम’ मॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक है. हर अगली कड़ी के साथ, इसने अपने एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है. ऐसे शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए, दर्शकों में फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी के लिए भी काफी क्रेज दिख रहा है. वही मोहनलाल की स्टार पावर के चलते भी फिल्म की खूब चर्चा है. कुल मिलाकर,’ दृश्यम 3’ के फेवर में कई फैक्टर काम कर रहे हैं, जिसके चलते साफ है कि ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत करने वाली है. हालांकि कुछ हद तक, करुप्पु और अथिराडी की दमदार कमाई दर्शकों की संख्या पर असर डालेगी.

लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘दृश्यम 3’ की प्री-सेल्स पहले ही वर्ल्डवाइड 25 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है. फिल्म की बुकिंग दुनिया भर में, खासकर गल्फ देशों, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में शानदार रही है. ऐसे में सैकनिल्क के अनुमान के मुताबिक दृश्यम 3 रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 40 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है.

‘दृश्यम 3’ बन सकती है मोहनलाल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर?

बता दें कि मोहनलाल की दृश्यम 3 दुनियाभर में अगर 40 करोड़ की ओपनिंग करती है तो ये एक्टर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी. उनकी एल 2 एम्पुरान वर्ल्डवाइड 70 करोड़ की ओपनिगं के साथ उनकी सबसे बड़ी ओपनर है. ऐसे में ‘दृश्यम 3’ मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन सकती है.

‘दृश्यम 3’ के बारे में

‘दृश्यम 3’ में मोहनलाल के अलावा मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल भी हैं. सभी कलाकार पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे. फिल्म की कहानी और निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है और इसका निर्माण आशीरवाद सिनेमाज के बैनर तले एंटनी पेरुम्बावूर ने किया है.

ये भी पढ़ें:Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?