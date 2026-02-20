बाक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रहे बॉबी देओल, अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म
Bobby Deol Upcoming Film Date Reveal: अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘बंदर’ की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब थियेटर में आने वाली है.
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और अनुराग कश्यप जल्द ही बाक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रहे. उनकी फिल्म 'बंदर' की रिलीज डेट आज मेकर्स ने कंफर्म कर दी है और इसमें बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे, और उनके साथ जुड़ रही है एक जबरदस्त क्रिएटिव टीम जिसका नेतृत्व डायरेक्टर अनुराग कश्यप और लेखक सुदीप शर्मा व अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं.
कब रिलीज होगा फिल्म?
बता दें, बॉबी देओल की ये फिल्म 22 मई 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. पिछले कुछ सालों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से धमाका करने के बाद, बॉबी देओल इस इंटेंस ड्रामा में एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखने वाले हैं. इस फिल्म को निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है और इसके पीछे ज़ी स्टूडियोज का बड़ा हाथ है.
बंदर' की कमान अनुराग कश्यप के हाथों में है, जिन्हें उनकी बेबाक और बेखौफ कहानियों के लिए जाना जाता है. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'ब्लैक फ्राइडे' जैसी फिल्में गवाह हैं कि अनुराग का सिनेमा दिखाने का अपना एक अलग और दमदार अंदाज है. इस फिल्म को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, जो 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के पीछे का दिमाग रहे हैं. सुदीप शर्मा ने हाल ही में 'कोहरा 2' का निर्देशन भी किया है, जिसकी हर तरफ जमकर तारीफ हुई है.
'बंदर' ने अपनी रिलीज से पहले ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. 2025 के 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में 'स्पेशल प्रेजेंटेशन' कैटेगरी में इसके प्रीमियर के बाद से ही फिल्म की काफी चर्चा है. वहां मौजूद क्रिटिक्स ने इसे 'दिल दहला देने वाली, बेबाक और गहरा असर छोड़ने वाली' फिल्म बताया है, जिससे यह फेस्टिवल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है.
फिल्म की कास्ट
फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार और दिलचस्प है. इसमें सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धि सेन और नागेश भोसले जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इतने बड़े नाम जुड़ने से फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.
