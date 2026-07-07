बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. वीडियो में वो वाराणसी की एक मशहूर दुकान पर लस्सी का प्रमोशन करती नजर आती हैं, लेकिन शूट खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

लस्सी का प्रमोशन कर खुद पीने से पीछे हटीं भाग्यश्री

वायरल पोस्ट के मुताबिक, रील की शूटिंग के दौरान भाग्यश्री ने लस्सी के साथ पोज दिए. वो वाराणसी की मशहूर कुल्हड़ लस्सी के बीच मुस्कुराते हुए नजर आईं. पहली नजर में ये वीडियो किसी आम सेलिब्रिटी फूड प्रमोशन जैसा ही लग रहा था. हालांकि, वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि शूटिंग खत्म होने के बाद भाग्यश्री ने लस्सी नहीं पी और उन्होंने लस्सी पीने से इनकार करते हुए कहा, 'इसमें शुगर और फैट है.'

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लोग कर रहें रिएक्ट

इस दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि सेलेब्स को उन चीजों का एज नहीं करना चाहिए, जिन्हें वे खुद नहीं खाते-पीते. वहीं, कई लोगों ने भाग्यश्री के सपोर्ट में कहा कि एक्टर्स की डाइट और फिटनेस रूटीन होती है, इसलिए वे सेहत के लिए शुगर और ज्यादा फैट वाली चीजों से दूर रहते हैं.

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एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

भाग्यश्री ने वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप पर उन्होंने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा,' क्या आप वहां मौजूद थे? क्या किसी ने मुझे ये कहते सुना कि लस्सी बहुत मीठी है और मैं इसे नहीं पिऊंगी? आधी जानकारी और अधूरा वीडियो साझा करना ही असली फर्जीवाड़ा है. लोकल फूड को प्रमोट करने से कोई पैसे नहीं कमाता. ये शर्म की बात है कि कुछ खाली दिमाग वाले लोग इतनी सिंपल सी बातों में भी निगेटीविटी ढूंढ लेते हैं.'

बता दें, फिल्म 'मैंने प्यार किया' से पहचान बनाने वाली भाग्यश्री लंबे समय से फिटनेस, वेलनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती रही हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी टिप्स देती नजर आती हैं.