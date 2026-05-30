FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह ने शेयर की पहली तस्वीर, इस शख्स संग दिखे एक्टर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने अचानक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी है, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया. अब 'डॉन 3' विवाद के बीच और FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पहली तस्वीर शेयर की है.

डेक्लन राइस के साथ नजर आए रणवीर सिंह

रणवीर सिंह हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने फुटबॉल स्टार डेक्लन राइस से मुलाकात की. रणवीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डेक्लन के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. डेक्लन तस्वीर में रणवीर के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं. इस दौरान रणवीर और डेक्लन का स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिला.

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सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फोटो वायरल

इस फोटो के साथ रणवीर ने 'तेरे जैसा यार कहां' गाना लगाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फोटो में दोनों की दोस्ती साफ झलक रही है. एक्टर ने इसके कैप्शन में लिखा, 'अबाउट लास्ट नाइट.' FWICE के बैन लगाए जाने के बाद रणवीर सिंह की ये पहली इंस्टाग्राम स्टोरी है, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

क्रिएटिव मतभेदों के चलते छोड़ी फिल्म

बता दें कि रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन लगाए जाने की अनाउंसमेंट की थी. जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक रणवीर के साथ फेडरेशन से जुड़े लोग काम नहीं करेंगे. गौरतलब है कि साल 2023 में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में फरहान अख्तर की 'डॉन 3' में कास्ट किया गया था. फिल्म से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म से दूरी बना है.

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