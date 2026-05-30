15 साल के वैभव के फैन बने अमिताभ, ताबड़तोड़ बैटिंग पर दिया गजब का रिएक्शन

'इस उम्र में तो हम...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के फैन बने अमिताभ बच्चन, ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर दिया गजब का रिएक्शन
Amitabh Bachchan On Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर अब अमिताभ बच्चन भी उनके मुरीद हो गए. उन्होंने वैभव की तारीफ में बड़ी बात कह दी.
'सदी के मनायक' अमिताभ बच्च्चन क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है. कई मौकों पर अमिताभ बच्चन क्रिकेटर्स की तारीफ कर चुके हैं. अब उन्होंने 15 साल के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. वैभव की ताबड़तोड़ बल्लेबजाजी को देखकर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खिलाड़ी की तारीफ में बड़ी बात कह दी. करोड़ों क्रिकेट फैंस के साथ ही बिग बी की नजर में भी वैभव का कद बहुत बड़ा हो चुका है.
वैभव के मुरीद हुए अमिताभ बच्चन
वैभव सूर्यवंशी इस वक्त क्रिकेट जगत का सबसे चर्चित नाम बन चुके हैं. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. IPL 2026 में वैभव के बल्ले ने जमकर आग उगली. एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऐतिहसिक पारी खेलने के बाद उन्होंने शुक्रवार रात को क्वालीफायर 2 में भी बड़ा विस्फोट किया. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी उनकी जमकर तारीफ की. बिग बी ने अपने एक्स हैंडल पर वैभव के लिए लिखा, 'सूर्यवंशी- 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या. इस उम्र में तो हम बंटों (कंचे) और गुल्ली-डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे.'
T 5756(i) -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 29, 2026
Sooryavanshi - १५ साल की उम्र का अद्भुत सूर्या ।
इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे !!
वैभव के लिए यादगार रहा IPL 2026
क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी और उसका सफर खत्म हो गया. लेकिन, वैभव सूर्यवंशी के लिए ये सीजन यादगार रहा. उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न सिर्फ क्रिकेट फैंस का बल्कि बड़े-बड़े क्रिकेट दिग्गजों और बॉलीवुड सेलेब्स का भी दिल जीत लिया. वैभव ने 16 मैचों में कुल 776 रन बनाए और फिलहाल ऑरेंज कैप उनके ही सिर पर सजी हुई है. उन्होंने 5 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी लगाई. जबकि तीन बार वो शतक के बिल्कुल करीब आकर आउट हो गए. उनके बल्ले से 63 चौके और 72 छक्के निकले.
अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट
अमिताभ बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो बिग बी 83 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं. उनके पास 'कल्कि 2898 एडी 2' और कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन-84' जैसी फिल्में हैं. इसके अलावा दिग्गज एक्टर अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का नया सीजन भी लाने वाले हैं.
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