बॉबी देओल की 'बंदर' के रिलीज डेट का ऐलान, इंटेस अवतार में सिनेमाघरों में मचाएंगे गदर

बॉबी देओल बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से एक है, जिनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसी बीच बॉबी देओल अपनी नई फिल्म को लेकर खूब सुर्खियों में आ गए है. हाल ही में उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंदर' के रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, जिसके बाद फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. लंबे समय से इस फिल्म की चर्चा थी, साथ ही पोस्टर सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई थी.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म 'बंदर' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो नई कहानी और दमदार स्टारकास्ट के साथ धमाल मचाने वाली है. अपने अलग-अलग किरदार से तारीफ बटोरने के बाद अब बॉबी देओल इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले है. फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप कर रहे हैं, जो अपनी अनोखी कहानी के लिए जाने जाते हैं. बॉबी देओल के साथ फिल्म में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धि सेन, सबा आजाद और नागेश भोसले जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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फिल्म की दमदार टीम

बता दें कि अनुराग कश्यप पहले 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'ब्लैक फ्राइडे' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों से अपनी खास पहचान बना चुके हैं. सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने इस फिल्म को शानदार तरीके से लिखा हैं, जो एक नया अनुभव होने वाला है. फिल्म को निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है, जो जी स्टूडियोज के बैनर तले बनाई जा रही है. सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी शानदार काम किया है. इतनी बड़ी और एक से बढ़कर एक टीम द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है.

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