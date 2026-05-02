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हरियाणा की धूप में निखरा करीना कपूर का ग्लो, पटौदी पैलेस से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
Kareena Kapoor Khan Post: करीना कपूर खान ने हरियाणा से अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका नेचुरल ग्लो और सादगी भरा अंदाज नजर आ रहा है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों हरियाणा में सुकून भरे पलों का आनंद ले रही हैं. पटौदी पैलेस में बिताए जा रहे इस खास दिन की झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें उनका नेचुरल ग्लो और सादगी भरा अंदाज नजर आ रहा है. धूप में उनका चेहरा और हल्की हवा में उड़ते बाल फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. साथ ही करीना ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'हरियाणा की धूप'.
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Published at : 02 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan Bollywood
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