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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहरियाणा की धूप में निखरा करीना कपूर का ग्लो, पटौदी पैलेस से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

हरियाणा की धूप में निखरा करीना कपूर का ग्लो, पटौदी पैलेस से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Kareena Kapoor Khan Post: करीना कपूर खान ने हरियाणा से अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका नेचुरल ग्लो और सादगी भरा अंदाज नजर आ रहा है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 05:49 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan Post: करीना कपूर खान ने हरियाणा से अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका नेचुरल ग्लो और सादगी भरा अंदाज नजर आ रहा है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों हरियाणा में सुकून भरे पलों का आनंद ले रही हैं. पटौदी पैलेस में बिताए जा रहे इस खास दिन की झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें उनका नेचुरल ग्लो और सादगी भरा अंदाज नजर आ रहा है. धूप में उनका चेहरा और हल्की हवा में उड़ते बाल फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. साथ ही करीना ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'हरियाणा की धूप'.

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करीना कपूर खान इन दिनों हरियाणा के पटौदी पैलेस में छुट्टियां मना रही हैं. यहां उन्होंने अपने रिलैक्स मूड की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बिना मेकअप के खूबसूरत नजर आ रही हैं.
करीना कपूर खान इन दिनों हरियाणा के पटौदी पैलेस में छुट्टियां मना रही हैं. यहां उन्होंने अपने रिलैक्स मूड की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बिना मेकअप के खूबसूरत नजर आ रही हैं.
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तस्वीरों में करीना धूप के मजे ले रही हैं, जिसमें उनके चेहरे पर ग्लो साफ दिखाई दे रहा है. खुले बाल और स्माइल के साथ उनका ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
तस्वीरों में करीना धूप के मजे ले रही हैं, जिसमें उनके चेहरे पर ग्लो साफ दिखाई दे रहा है. खुले बाल और स्माइल के साथ उनका ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
Published at : 02 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Bollywood

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