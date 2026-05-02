हरियाणा की धूप में निखरा करीना कपूर का ग्लो, पटौदी पैलेस से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

करीना कपूर खान इन दिनों हरियाणा के पटौदी पैलेस में छुट्टियां मना रही हैं. यहां उन्होंने अपने रिलैक्स मूड की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बिना मेकअप के खूबसूरत नजर आ रही हैं.