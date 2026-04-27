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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMay Theatre Release: मई में थिएटर में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, रिलीज होंगी ये फिल्में

May Theatre Release: मई में थिएटर में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, रिलीज होंगी ये फिल्में

मई का महीना एंटरटेनमेंट फैंस के लिए धमाकेदार होने वाला है. मई में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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मई महीने में कई शानदार बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में वरुण धवन, बॉबी देओल, आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स की फिल्में शामिल हैं. रितेश देशमुख भी 'राजा शिवाजी' जैसी शानदार फिल्म लेकर आ रहे है. तो कुछ मिलाकर मूवी लवर के लिए मई का महीना एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा. आइए डालते हैं नजर.

'है जवानी तो इश्क होना है'

ये फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज हो रही है. फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में हैं. इसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे  हैं. 

 
 
 
 
 
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'आखिरी सवाल'

आखिरी सवाल 8 मई 2026 को रिलीज होनी है. फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें- रविवार को बॉक्स ऑफिस किंग बने अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2', 'माइकल' को पछाड़ा, जानें कलेक्शन

'चांद मेरा दिल'

ये फिल्म 22 मई 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी लीड रोल में हैं. ये एक रोमांटिक फिल्म है. फिल्म में अनन्या और लक्ष्य की लव स्टोरी देखने को मिलेगी.

 
 
 
 
 
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'बंदर'
ये फिल्म 22 मई को रिलीज होने वाली है. फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में होंगे. बॉबी की इस फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं.

'राजा शिवाजी'

 
 
 
 
 
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राजा शिवाजी 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं. उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया है.

 
 
 
 
 
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'एक दिन'

'एक दिन' भी 1 मई 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी नजर आएंगे. इस फिल्म का राजा शिवाजी के साथ क्लैश होने वाला है.

 
 
 
 
 
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'दादी की शादी'

दादी की शादी भी 8 मई को रिलीज होने वाली है. ये एक कॉमेडी-ड्रामा है. इस फिल्म में नीतू कपूर, कपिल शर्मा और रिद्धिमा कपूर जैसे स्टार्स हैं.

 
 
 
 
 
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'पति पत्नी और वो दो'

ये फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होनी है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसे स्टार्स मुख्य भूमिकाओं में हैं.

'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट'

ये फिल्म 7 मई 2026 को रिलीज होनी है. ये एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है. हार्दिक गज्जर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं.

Published at : 27 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji Hai Jawani To Ishq Hona Hai Ek Din May Theatre Release
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