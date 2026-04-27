'धुरंधर 2' ने 39वें दिन 'जवान'-'पुष्पा 2' को पछाड़ा, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म का धमाल

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को फैंस ने खूब प्यार दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई और अभी भी कमाई जारी है. 39वें दिन भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 39वें दिन 3.4 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 2,988 शोज मिले. 39वें दिन की कमाई के मामले में फिल्म टॉप 5 में दूसरे नंबर पर है. फिल्म स्त्री 2 से पीछे है. स्त्री 2 ने 39वें दिन 5 करोड़ कमाए थे.

तीसरे नंबर पर धुरंधर है. धुरंधर ने 2.35 करोड़ कमाए थे. चौथे नंबर पर जवान है. जवान ने 2.09 करोड़ का कलेक्शन किया था. पांचवें नंबर पर पुष्पा: द रूल पार्ट 2 है. पुष्पा 2 ने 2.08 करोड़ की कमाई की थी.

ये भी पढ़ें- रविवार को बॉक्स ऑफिस किंग बने अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2', 'माइकल' को पछाड़ा, जानें कलेक्शन

'धुरंधर 2' का वीक वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन फिल्म ने 102. 55 करोड़ की कमाई की है. पहले हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263.65 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 110.60 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 54.70 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 19.52 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन 1,130.59 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें- May Theatre Release: मई में थिएटर में होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'एक दिन' से 'राजा शिवाजी' तक, रिलीज होंगी ये फिल्में

बता दें कि ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई है. दोनों पार्ट्स को आदित्य धर ने बनाया है. पहला पार्ट दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. वहीं अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा आर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स अहम रोल में थे. अक्षय खन्ना ने अपनी शानदार एक्टिंग से जान डाल दी. फिल्म ने दुनियाभर में 1300 करोड़ की कमाई की.

अब फिल्म का दूसरा पार्ट थिएटर में लगा है और फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया.