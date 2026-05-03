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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें

UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें

UPI Payment: UPI ने पेमेंट को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन QR कोड स्कैन करते समय छोटी सी लापरवाही आपको स्कैम का शिकार बना सकती है. जानिए कैसे बच सकते है स्कैम से?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 May 2026 10:51 AM (IST)
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  • धोखाधड़ी से बचने के लिए क्यूआर कोड की जांच करें।

UPI Payment Scam: आज के समय में डिजिटल पेमेंट हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. इसके आने के बाद से अब हमें कैश लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बड़े दुकानदारों से लेकर सब्जी बेचने वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं. हम दुकान पर जाते हैं और QR कोड स्कैन करते हैं फिर पैसे डालते हैं और पेमेंट बड़ी ही आसानी से हो जाता है, लेकिन कई बार यहीं आदम भारी पड़ सकती है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही स्कैम हो रहा होता है और हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता.

कैसे होता है यह QR कोड स्कैम?

इस तरह के स्कैम में जालसाज़ कोई बड़ी हैकिंग नहीं करते हैं. वह बस असली QR कोड के ऊपर अपना नकली QR कोड चिपका देते हैं. यह एक स्टिकर या फिर एक प्रिंटआउट हो सकता है, जिसे स्कैमर कुछ ही सेकंड में चिपका देता है. ऐसा अक्सर तब होता है जब दुकान पर ज्यादा भीड़ हो या फिर कोई ध्यान न दे रहा हो. क्योंकि ये देखने में बिल्कुल असली लगता है, इसलिए लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं और फिर जब आप QR कोड स्कैन करत हैं तो आपका पैसा दुकानदार के अकाउंट की जगह सीधे जालसाज़ के अकाउंट में चला जाता है और वो भी बिना किसी अलर्ट या चेतावनी के.
 
आखिर लोग इसे पहचान क्यों नहीं पाते हैं?

इसके सबसे बड़ा कारण है कि पेमेंट करते समय सब कुछ सामान्य लगता है जैसे...

  • QR कोड तुरंत स्कैन हो जाता है.
  • पेमेंट स्क्रीन भी सामान्य दिखती है.
  • ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो जाता है.

लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि पेमेंट करते टाइम पैसे पाने वाले का नाम चेक नहीं करते हैं, जबकि यही एक तरीका है जिससे यह साफ हो सकता है कि पैसा सही अकाउंट में जा रहा है या फिर नहीं.

पेमेंट के बाद क्या होता है?

ग्राहक को लगता है कि उसने पेमेंट कर दी है, लेकिन दुकानदार को पैसा नहीं मिलता है.
क्योंकि पैसा तो किसी और के अकॉउंट में चला जाता है.
ऐसे मामलों में पैसा वापस पाना आसान नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी जल्दी शिकायत की.

कैसे बचें इस स्कैम से?

  • सबसे पहले पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम जरूर चेक करें.
  • QR कोड को ध्यान से देखें कहीं स्टिकर या फिर कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है.
  • अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत पेमेंट को रोक दें.
  • साथ ही दुकानदारों को भी अपना QR कोड समय-समय पर चेक करना चाहिए.

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Published at : 03 May 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Digital Payments Utility News UPI Payment SCAM
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