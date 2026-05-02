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'मैं वापस आऊंगा' के इवेंट में छाई शरवरी वाघ और वेदांग रैना की जोड़ी, इम्तियाज अली संग तस्वीरें वायरल
Main Vaapas Aaunga Movie: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. हाल ही में हुए इवेंट में शरवरी वाघ और वेदांग रैना का स्टाइलिश लुक देखने को मिला, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' खूब चर्चाओं में है. ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर दर्शकों में बहुत उत्साह है. इसी बीच हाल ही में फिल्म को लेकर एक इवेंट हुआ, जिसमें एक्ट्रेस शरवरी वाघ और एक्टर वेदांग रैना भी मौजूद थे. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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Published at : 02 May 2026 08:48 PM (IST)
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