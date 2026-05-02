'राजा शिवाजी' ही नहीं, इन 7 फिल्मों में भी दिखाई गई इतिहास की सच्ची घटनाएं, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'मिशन मजनू' 1970 के दशक में पाकिस्तान की परमाणु योजना को नाकाम करने के लिए एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाती है. इसमें एक RAW एजेंट दर्जी बनकर दुश्मन देश में काम करता है और देश की सुरक्षा के लिए अहम जानकारी जुटाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.