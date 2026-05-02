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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'राजा शिवाजी' ही नहीं, इन 7 फिल्मों में भी दिखाई गई इतिहास की सच्ची घटनाएं, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

'राजा शिवाजी' ही नहीं, इन 7 फिल्मों में भी दिखाई गई इतिहास की सच्ची घटनाएं, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

बॉलीवुड में इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कहानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 05:53 PM (IST)
बॉलीवुड में इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कहानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं.

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस ये धमाल मचा रही है. इस फिल्म की कहानी मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. 'राजा शिवाजी' से पहले बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जो इतिहास की सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं. इन फिल्मों को आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

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जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' उज्मा अहमद की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक भारतीय महिला के पाकिस्तान में फंस जाने और फिर भारतीय राजनयिकों की मदद से उसकी सुरक्षित वापसी की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' उज्मा अहमद की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक भारतीय महिला के पाकिस्तान में फंस जाने और फिर भारतीय राजनयिकों की मदद से उसकी सुरक्षित वापसी की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'मिशन मजनू' 1970 के दशक में पाकिस्तान की परमाणु योजना को नाकाम करने के लिए एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाती है. इसमें एक RAW एजेंट दर्जी बनकर दुश्मन देश में काम करता है और देश की सुरक्षा के लिए अहम जानकारी जुटाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'मिशन मजनू' 1970 के दशक में पाकिस्तान की परमाणु योजना को नाकाम करने के लिए एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाती है. इसमें एक RAW एजेंट दर्जी बनकर दुश्मन देश में काम करता है और देश की सुरक्षा के लिए अहम जानकारी जुटाता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
Published at : 02 May 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
'Chhava' Kesari Chapter 2

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