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'राजा शिवाजी' ही नहीं, इन 7 फिल्मों में भी दिखाई गई इतिहास की सच्ची घटनाएं, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड में इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कहानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं.
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस ये धमाल मचा रही है. इस फिल्म की कहानी मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. 'राजा शिवाजी' से पहले बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जो इतिहास की सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं. इन फिल्मों को आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 05:53 PM (IST)
Tags :'Chhava' Kesari Chapter 2
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