'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 'पैट्रियट' भी निकली आगे, शनिवार को ऐसा रहा हाल

'राजा शिवाजी' से लेकर 'एक दिन' तक थिएटर में लगी हैं. रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' भी धमाका मचा रही है. आइए जानते हैं शनिवार को बॉक्स ऑफिस किस फिल्म ने बाजी मारी.

'राजा शिवाजी'

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 10.55 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन 21.90 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ कमाए. इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. रितेश देशमुख ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है.

'एक दिन'

'एक दिन' की बात करें तो फिल्म ने दूसरे दिन 1 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.15 करोड़ का हुआ. फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी लीड रोल में हैं.

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'भूत बंगला'

फिल्म ने शनिवार को 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया. 'भूत बंगला' को फैंस पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने टोटल 137 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने गॉस 162.73 करोड़ कमाए. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. वहीं फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं.

'दबकारो'

गुजराती फिल्म 'दबकारो' की भी काफी चर्चा है. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म ने दूसरे दिन 39 लाख कमाए. पहले दिन फिल्म ने 35 लाख कमाए थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन74 लाख हो गया है.

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'पैट्रियट'

'पैट्रियट' की बात करें तो फिल्म ने दूसरे दिन 6.15 करोड़ कमाए. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ कमाए थे. फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 18.72 करोड़ और इंडिया में नेट 16.15 करोड़ कमाए. फिल्म में मोहनलाल और ममूटी जैसे सुपरस्टार हैं.

'द डेविल वियर्स प्राडा 2'

फिल्म ने दूसरे दिन 4 करोड़ का बिजनेस किया. हॉलीवुड की इस फिल्म को इंडिया में पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 1.7 करोड़ कमाए. वहीं पहले दिन फिल्म ने 3.8 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का इंडिया में टोटल कलेक्शन 9.5 करोड़ का हुआ है.