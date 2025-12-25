स्टाइल से लेकर फैमिली टाइम तक, बॉलीवुड सितारों ने ऐसे मनाया क्रिसमस
Celeb Christmas celebration: क्रिसमस का रंग सब पर चढ़ा हुआ है, ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स कैसे पीछे रह सकते हैं. बॉलीवुड सितारों ने भी क्रिसमस को अपने-अपने अंदाज में मनाया हैं.
क्रिसमस 2025 बॉलीवुड में धूमधाम से मनाया गया है इस बार सितारों ने अपने-अपने अंदाज में त्योहार का जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपने खास पल शेयर किए. हर स्टार ने प्यार, परिवार और खुशी के साथ ये दिन यादगार बनाया हैं.
बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर का डांस
बिपाशा बसु ने अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ क्रिसमस का जश्न मनाया हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो शेयर किए जिसमें वे साथ में डांस करते नजर आए हैं. उनके मूव्स और हंसी ने फैंस को भी कपल गोल्स का अहसास दिलाया और उनका फेस्टिव स्पिरिट साफ झलक रहा था.
जाह्नवी और खुशी कपूर का परिवार के साथ क्रिसमस
वहीं जाह्नवी और खुशी कपूर ने क्रिसमस को अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से मनाया हैं. दोनों ने क्रिसमस ट्री सजाते हुए फोटो और वीडियो शेयर किए. उनके माता-पिता के लिए छोटे ऑर्नामेंट्स भी लगाए गए जिससे यह सेलिब्रेशन और भी इमोशनल और यादगार बन गया.
करीना कपूर खान और सैफ अली खान का फैमिली सेलिब्रशन
करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी अपने परिवार के साथ क्रिसमस का प्यार भरा समय बिताया है. उनके बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस ट्री डेकोरेशन और खाने-पीने का आनंद देखा गया. ये दिन उनके परिवार के लिए खास और मजेदार पल लेकर आया हैं.
तारा सुतारिया का दोस्तों और परिवार के साथ जश्न
तारा सुतारिया ने इस बार क्रिसमस अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ मनाया हैं. उनकी हॉम पार्टी में गाने, नाच-गाना और मजेदार बातें शामिल थीं. उन्होंने घर को सजाया और फैमिली सेलिब्रेशन को सोशल मीडिया पर शेयर किया हैं.
जैकलीन फर्नांडिस की प्यारी क्रिसमस
जैकलीन फर्नांडीज ने क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज बनकर सड़क के बच्चों को उपहार दिए. उनके इस कदम से बच्चों के चेहरे पर खुशी आई और फैन्स ने उनके इस कदम की जमकर तारीफ की. इस पहल ने क्रिसमस के असली मतलब का भी पता चलता है.
शिल्पा शेट्टी का परिवार के साथ प्यारा समय
शिल्पा शेट्टी ने भी अपने पति और बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया हैं. उन्होंने फोटोज शेयर की जिनमें पूरा परिवार ट्री के पास मुस्कुराता दिखा हैं. उनका ये पोस्ट प्यार और परिवार की अहमियत को साफ दिखा रहा था.
