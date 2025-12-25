कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में आइकॉनिक सॉन्ग 'सात समुंदर पार' के नए वर्जन को लोगों द्वारा काफी ट्रोल किया जा रहा है. वहीं अब इस फिल्म से सलमान खान के फेमसर गाने 'साजनजी घर आए' पर कार्तिक के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. और कार्तिक का सलमान के आइकॉनिक सॉन्ग को रीक्रिट करना भी लोगों को पसंद नहीं आया है.

कार्तिक ने सलमान के 'साजनजी घर आए' को किया रीक्रिएट

कार्तिक और अनन्या की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. शुरुआती शो के तुरंत बाद, फिल्म के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे. इनमें से एक वीडियो में कार्तिक को फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के सलमान खान के फेमस सॉन्ग 'साजनजी घर आए' पर थिरकते हुए दिखाया गया है. ओरिजनल गाना सलमान खान और काजोल पर फिल्माया गया था. फिल्म में कार्तिक को पहले एक फंक्शन में इसी गाने पर एंट्री करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद अनन्या भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं. दोनों इस गाने पर साथ में डांस करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Filmy Sikander (@filmysikandar)

इंटरनेट पर लोगों ने जताई नाराज़गी

वहीं वीडियो वायरल होते ही, कार्तिक द्वारा 'साजनजी घर आए' के रीक्रिट वर्जन की तुलना सलमान खान के ओरिजनल गाने से हो रही है और लोग कार्तिक के रीक्रिएशन से नाराज हैं. वहीं कई का मानना है कि कार्तिक आर्यन सलमान खान के स्वैग को दोहराने में नाकाम रहे है. एक यूजर ने लिखा, “कार्तिक आर्यन, प्लीज हमारे मशहूर गानों और डांस स्टेप्स को बर्बाद करना बंद करो. तुम सलमानखान के स्वैग और पर्सनैलिटी की 1 प्रतिशत भी बराबरी नहीं कर सकते.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये क्या बकवास है, इन्होंने साजन जी घर आए को तू मेरी वाले गाने में रीमेक कर दिया???” एक और ने लिखा, “भाई, हर फिल्म का रीमेक और रीमिक्स? अब तो हद हो गई है.” एक यूजर ने शेयर किया, “बेटा, तुम से ना हो पाएगा… भाई की बात अलग है.” कई और ने इसे बेहद खराब वर्जन बताया है.









फिल्म के बारे में

समीर विद्वान्स द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी मुख्य भूमिका में हैं. इसका निर्माण करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने किया है.