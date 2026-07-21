INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर

'पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर

तुषार कपूर ने इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे होने पर स्टार किड होने के दबाव को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जितेंद्र के बेटे होने की वजह से उनसे हमेशा लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर तुषार कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने करियर, स्टार किड होने के दबाव और फिल्मी सफर को लेकर खुलकर बात की. एक इंटरव्यू में तुषार ने बताया कि दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के बेटे होने के कारण उनसे हमेशा कुछ अलग उम्मीदें की जाती थीं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

25 साल के करियर को बताया सीखने का सफर
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में तुषार ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए बताया कि बीते 25 साल उनके लिए सीख और अनुभव से भरे रहे हैं. उन्होंने कहा, '25 साल के इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. पुराने समय में फिल्म की रिलीज से लेकर उसके नतीजे तक पूरे सफर को जीने का मौका मिलता था. आज उस दौर की कमी महसूस होती है.'

पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर

उन्होंने अपने पिता जितेंद्र का जिक्र करते हुए कहा, 'मैंने अपने पिता के करियर में सफलता और असफलता दोनों देखी हैं. उनसे मैंने सीखा कि न सफलता हमेशा रहती है और न असफलता. इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में जमीन से जुड़े रहना जरूरी है.'

'स्टार किड होने का भी अपना दबाव होता है'
तुषार कपूर ने कहा कि फिल्मी परिवार से आने वाले लोगों पर भी अलग तरह का दबाव होता है. उन्होंने कहा, 'स्टार किड होने के साथ कई उम्मीदें जुड़ी होती हैं. लोग चाहते हैं कि आप एक खास तरीके से रहें, दिखें और हमेशा लाइमलाइट में बने रहें.' खुद को इंट्रोवर्ट बताते हुए तुषार ने कहा, 'मैं कभी भी टिपिकल स्टार किड जैसा नहीं रहा. मैंने हमेशा अपने काम पर ध्यान दिया और अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखा.'

स्टार किड्स पर दबाव होता है...
उन्होंने आगे कहा, 'करियर की शुरुआत में मुझे सलाह दी जाती थी कि सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी स्टार की तरह दिखना जरूरी है. कहा जाता था कि पार्टियों में जाओ, खबरों में बने रहो, लेकिन मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की. मुझे लगा कि मेरा काम ही मेरी पहचान बनाएगा. लोग अक्सर आउटसाइडर्स के संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन स्टार किड्स पर भी अलग तरह का दबाव होता है. उनसे भी कई तरह की उम्मीदें की जाती हैं.' 

पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर

'गोलमाल' फ्रेंचाइजी के लिए जताया आभार
तुषार कपूर ने निर्देशक रोहित शेट्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी ने उनके करियर को नई पहचान दी. उन्होंने कहा, 'मैं रोहित शेट्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतना यादगार किरदार दिया. अब मैं 'गोलमाल 5' के लिए टीम के साथ दोबारा काम करने को लेकर काफी उत्साहित हूं.'

ये भी पढ़ें- तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रतन ने दिया होम टूर, बताया टेंशन खत्म करने के लिए क्या करते हैं

'वेलकम टू द जंगल' को मिल रहे प्यार पर क्या बोले तुषार कपूर?
अपनी हालिया फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को मिल रहे दर्शकों के प्यार पर तुषार कपूर ने खुशी जताई. उन्होंने कहा, '30 से ज्यादा कलाकारों के साथ काम करना किसी रीयूनियन जैसा अनुभव था. ऐसी फिल्मों में किसी के दब जाने का डर नहीं होता, लेकिन अपनी पहचान बनाने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की चिंता जरूर रहती है.' 

पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर

ऐसा रहा तुषार कपूर का करियर
तुषार कपूर ने साल 2001 में फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'खाकी', 'क्या कूल हैं हम', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'गोलमाल' सीरीज और 'धमाल' जैसी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. हाल ही में वो 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे. 

ये भी पढ़ें- 3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

और पढ़ें
Published at : 21 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Tusshar Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर
'पार्टियों में जाओ, लाइमलाइट में रहो...', तुषार कपूर ने बताया स्टार किड होने की वजह से झेला प्रेशर
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से प्लेबैक सिंगिंग में कमबैक नहीं कर रहे अरिजीत सिंह, टीम ने अफवाहों पर लगाया विराम
क्या 'आवारापन 2' से कमबैक कर रहे हैं अरिजीत सिंह? टीम ने बताई सच्चाई
बॉलीवुड
3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?
सलमान एक महीने में कितना कमाते हैं? 60 की उम्र में बने हुए हैं 'मनी-मशीन', जानें कहां-कहां से आता है पैसा?
बॉलीवुड
Tuesday Box Office Collection Live: मंगलवार को साढ़े 6 बजे 74 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी' जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन
Live Updates: मंगलवार को साढ़े 6 बजे 74 करोड़ के पार हुई 'द ओडिसी' जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल पर जितेंद्र सिंह ने लगाया वादे से मुकरने का आरोप, कहा- मांगे पूरी फिर भी क्यों प्रदर्शन
राहुल पर जितेंद्र सिंह ने लगाया वादे से मुकरने का आरोप, कहा- मांगे पूरी फिर भी क्यों प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
इंडिया
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना, मान-मनौव्वल की कोशिश नाकाम
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना
इंडिया
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget