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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

Salman khan Income: सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. एक्टर 60 साल की उम्र में भी खूब पैसा कमा रहे हैं. यहां सुपरस्टार की मंथली इनकम से लेकर कमाई के जरियों के बारे में जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. बॉलीवुड के 'भाईजान' ने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे देश और दुनियाभर के करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इन सबके बीच सुपरस्टार काफी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं और 60 साल की उम्र में भी मनी-मशीन' बने हुए हैं चलिए यहां जानते हैं सलमान खान कहां- कहां से पैसा कमाते हैं?

कितनी है सलमान खान की नेटवर्थ?
सलमान खान कई सालों से बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक रहे हैं. सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी टीवी शो से खूब चर्चा मे रहते हैं. इसी के साथ उनकी दौलत भी बढ़ती जा रही है. 'द सियासत डेली' के मुताबिक साल 2026 में सलमान खान की नेट वर्थ लगभग 3,225 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.



3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

सुपरस्टार एक फ़िल्म के लिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की फ़ीस लेने से लेकर अकेले टेलीविजन से ही सैकड़ों करोड़ रुपये कमा लेते हैं, यूं कहिए कि सलमान खान की कमाई का खेल उतना ही जबरदस्त है जितना कि बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा. ब्रांड एंडोर्समेंट और पर्सनल वेंचर्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी कुल संपत्ति वाकई हैरान कर देने वाली हो जाती है.

फिल्मों से फीस के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग से करते हैं कमाई
अपनी फिल्मों से मोटी फीस वसूलने के अलावा सलमान खान प्रॉफिट शेयरिंग से भी खूब दौलत कमाते हैं. खबरों के मुताबिक, सलमान खान हर फ़िल्म के लिए 100-150 करोड़ रुपये लेते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. दरअसल बड़ी फिल्मों के लिए, वह अक्सर प्रॉफ़िट-शेयरिंग डील भी करते हैं. इसका मतलब है कि बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी कामयाबी मिलने पर उन्हें एक ही फिल्म से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल सकते हैं, जो फिल्म की कमाई पर डिपेंड करता है. 'टाइगर 3', 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' जैसी फ़िल्मों ने समय के साथ उनकी कमाई में काफी बढ़ोतरी की है। असल में, एक बड़ी हिट फ़िल्म आसानी से उनकी कुल कमाई में कई सौ करोड़ रुपये और जोड़ सकती है.


3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

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बिग बॉस के होस्ट के तौर पर कमाते हैं करोड़ों
अगर फिल्में सलमान खान की कमाई का एक अहम जरिया हैं, तो टेलीविजन एक्टर की इनकमा का दूसरा बड़ा ज़रिया है. सलमान एक दशक से ज्याया समय से बिग बॉस का चेहरा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे हर वीकेंड एपिसोड के लिए 10-12 करोड़ रुपये से ज़्यादा और पूरे सीजन के लिए 150-250 करोड़ रुपये कमाते हैं। फिनकैश की रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस के एक सीजन से उनकी कमाई में लगभग 200 करोड़ रुपये का इजाफा होता है.

 

 
 
 
 
 
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बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट डील
सलमान खान हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 7-10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. कई डील्स के साथ, वे अकेले इनसे ही शायद हर साल लगभग 150-300 करोड़ रुपये कमाते हैं. उनके 'बीइंग ह्यूमन' कपड़ों और चैरिटी ऑर्गनाइजेशन से भी अच्छी-खासी कमाई होती है. उनका अपना प्रोडक्शन बैनर 'सलमान खान फिल्म्स' भी है, जो उनकी कमाई का एक और मजबूत जरिया है.


3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?

शानदार प्रॉपर्टी और महंगी कारों के हैं मालिक
सलमान का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी उतना ही शानदार है, मुंबई के बांद्रा में उनका 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा आंकी गई है. खबरों के मुताबिक, उनके पनवेल वाले फार्महाउस की कीमत लगभग 80-100 करोड़ रुपये है. महाराष्ट्र में उन्होंने कई और प्रॉपर्टीज़ में भी इनवेस्ट किया है.

सलमान खान के पास शानदार कारों का कलेक्शन भी है, जिसकी कीमत 30-40 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई जाती है.

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Published at : 21 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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