बीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले टीवी स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले 6 बड़े TV स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल

बीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले 6 बड़े TV स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल

टीवी इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने शो को बीच में छोड़ने का फैसला लिया. आज हम आपको उन्हीं सितारों के बारे में बता रहे हैं. लिस्ट में कई बड़े स्टार्स शामिल हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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छोटे पर्दे पर कई ऐसे कलाकार रहे हैं, जिनकी पहचान उनके पॉपुलर किरदारों से बनी. हालांकि, शो के अच्छे दौर में ही इन सितारों ने अचानक एग्जिट लेकर फैंस और मेकर्स दोनों को चौंका दिया. कुछ के जाने से शो की कहानी बदलनी पड़ी, तो कुछ शोज की लोकप्रियता पर भी असर पड़ा. आइए जानते हैं ऐसे 6 टीवी स्टार्स के बारे में.

हिना खान
हिना खान टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उन्होंने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था. करीब  8 साल तक काम करने के बाद एक्ट्रेस ने शो छोड़ा दिया था. एक्ट्रेस को लगा कि उनके किरदार की कहानी खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने शो छोड़ दिया.  हालांकि, उनके और राजन शाह के बीच विवाद भी हुआ था.

बीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले 6 बड़े TV स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल

करण मेहरा
हिना खान के साथ 'ये रिश्ता' में शो से पॉपुलर होने वाले करण मेहरा ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए शो छोड़ दिया. हिना खान के शो छोड़ने की घोषणा के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने भी शो छोड़ दिया. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये फैसला अपनी हेल्थ को प्रॉयोरिटी देने के लिए लिया था. उन्होंने उस समय कहा था कि लंबे समय तक काम करने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था.

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दिशा वकानी
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की मशहूर एक्ट्रेस दिशा वकानी हर घर के टीवी पर छाई रहती थीं. दया के किरदार से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था. हालांकि, सितंबर 2017 में पहली बार यह खबर सामने आई कि एक्ट्रेस मैटरनिटी लीव पर हैं. वहीं फैंस ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो कब वापसी करेंगी, लेकिन वकानी कभी वापस नहीं लौटीं. उन्होंने पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी और अपने बच्चे की देखभाल पर फोकस किया. पिछले साल TOI संग इंटरव्यू में,  उनके भाई मयूर वकानी, जिन्हें सुंदरलाल के नाम से भी जाना जाता है और जो अभी भी शो का हिस्सा हैं, ने बताया कि दिशा अब आगे बढ़ चुकी हैं. वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रही हैं. अभी तक दया बेन की भूमिका के लिए किसी और को कास्ट नहीं किया गया है.

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शैलेश लोढ़ा
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में शैलेश लोढ़ा सबसे पॉपुलर एक्टर थे. हालांकि, शो के निर्माता असित कुमार मोदी के साथ विवाद के बाद, उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया. उनकी जगह सचिन श्रॉफ ने ले ली.

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भव्य गांधी
भव्य गांधी बचपन से ही 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा रहे हैं, जहां उन्होंने जेठालाल के बेटे, शरारती टप्पू का मुख्य किरदार निभाया था. हालांकि, बड़े होने के साथ-साथ एक्टर और भी कई प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाना चाहते थे. 'हिंदी रश' के एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि शो में उनके किरदार का कोई विकास नहीं हो रहा था और उन्हें एक सपोर्टिव किरदार बनकर रह जाना पड़ा था. इसके अलावा, वे एक ही तरह की भूमिकाओं में बंधे रहने के बजाय फिल्मों में काम करना चाहते थे.

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ऐश्वर्या शर्मा
ऐश्वर्या शर्मा को शो 'गुम है किसी के प्यार में' से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अपने जाने का कारण नहीं बताया, लेकिन उस समय बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनके जाने का एक कारण ये था कि उनके किरदार का लगभग खत्म हो चुका था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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