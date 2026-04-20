Bhooth Bangla BO Day 4 Live: 'भूत बंगला' मंडे टेस्ट में पास होगी या फेल? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
Bhooth Bangla Box Office Day 4 Live: अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर 'भूत बंगला' ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. वहीं अब यहां इसकी सोमवार की कमाई के आंकड़े जान सकते हैं.
Bhooth Bangla Box Office Day 4 Live: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. 'धुरंधर: द रिवेंज' के दबदबे को खत्म करते हुए ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. हालांकि हॉरर कॉमेडी फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले है लेकिन बॉक्स ऑफिस इसने ओपनिंग वीकेंड पर धमाल मचा दिया. मौजूदा आईपीएल सीजन के बावजूद, फिल्म ने बड़ी संख्या में पारिवारिक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा है. चलिए इसी के साथ यहां जानते है कि ये फिल्म सोमवार को यानी रिलीज के चौथे दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में भी जानेंगे.
'भूत बंगला' के तीन दिनों का कलेक्शन (Bhooth Bangla BO Day 3)
अक्षय कुमार की फिल्म ने पेड प्रीव्यू सहित रिलीज के शुरुआती तीन दिन में बॉक्स ऑफिस धुआंधार परफॉर्म किया है. यहां तक कि वीकेंड पर तो इसने कमाई में तगड़ा उछाल भी दिखाया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो
- 'भूत बंगला' ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ कमाए थे.
- इसके बाद पहले दिन इसने 12.25 करोड़ और दूसरे दिन 19 करोड़ कमाए.
- वहीं तीसरे दिन 'भूत बंगला' ने 21.1% की तेजी दिखाते हुए 23 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों की पेड प्रीव्यू शो को मिलाकर भारत में नेट कमाई 58 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 69.37 करोड़ रुपये हुआ है.
'भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (Bhooth Bangla BO Day 4 Live)
'भूत बंगला' ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार परफॉर्म किया लेकिन सोमवार को वीकडेड होने के चलते सुबह और दोपहर के शो में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. सकैनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'भूत बंगला' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को दोपहर 1 बजे तक 0.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.
'भूत बंगला' ऑक्यूपेंसी ( Bhooth Bangla Occupancy Day 4 Live)
'भूत बंगला' की चौथे के लिए दोपहर 1 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 10 फीसदी दर्ज की जा रही है
|भूत बंगला
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|पेड प्रीव्यू
|3.75 करोड़
|डे 1
|12.25 करोड़
|21.0%
|डे 2
|19 करोड़
|29.0%
|डे 3
|23 करोड़
|36.0%
|डे 4
|0.75 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े)
|10.0%
|टोटल
|58.75 करोड़ रुपये
'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड कलेक्शन
'भूत बंगला' के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने तीसरे दिन 9.00 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 28.50 करोड़ रुपये हो गई है. इसके साथ ही, इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 97.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
'भूत बंगला' के बारे में
बता दें कि 'भूत बंगला' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और ये कई सालों के बाद अक्षय और प्रियदर्शन की साथ में फिल्म है. इसमें वामिका गब्बी, तबू, परेश रावल और राजपाल यादव ने भी अहम किरदार निभाया है.
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