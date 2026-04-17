Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' फाइनली 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्मको लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है इसकी वजह ये है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी 14 साल बाद साथ में नजर आई है.वहीं 16 अप्रैल को हुए पेड प्रिव्यू शोज में भी 'भूत बंगला' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में फिल्म से डबल डिजिट में ओपनिंग की उम्मीद है. चलिए यहां अक्षय कुमार की फिल्म के पहले दिन के हर घंटे के अडेटेड कलेक्शन और ऑक्यूपेंस के बारे में जानते हैं.

'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू में कितनी की कमाई? ( Bhooth Bangla Paid Preview Collection)

'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शोज में अच्छा परफॉर्म किया है, लिमिटेड शोज होने के बावजूद इसने पेड प्रीव्यू शोज से सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 3.5 करोड़ कमा डाले हैं.

हालांकि 'भूत बंगला' रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर 2’ के पेड प्रीव्यू कलेक्शन को बड़े अंतर से मात देने में नाकाम रही है. आपको बता दें कि ‘धुरंधर 2’ ने अपने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपये कमाए थे.

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1( Bhooth Bangla BO Day 1 Live)

'भूत बंगला' का काफी बज बना हुआ है जिसके चलते इसने पेड प्रीव्यू शोज में अच्छी कमाई की है. वहीं रिलीज के पहले दिन ये अच्छी कमाई करती दिख रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'भूत बंगला' ने अपने ओपनिंग डे पर दोपहर 12 बजे तक 1.44 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. रात तक इसकी कमाई में काफी इजाफा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे.

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'भूत बंगला' ऑक्यूपेंसी ( Bhooth Bangla Occupancy Live)

'भूत बंगला' की पहले दिन के लिए दोपहर 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 10.0 फीसदी दर्ज की जा रही है.

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 1.44 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक) 10.0% टोटल 1.44 करोड़

'भूत बंगला' के बारे में

बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा समर्थित 'भूत बंगला'को सीबीएफसी द्वारा 16+ रेटिंग मिली है और इसका रन टाइम 164.52 मिनट है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा तबू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिस्सू सेनगुप्ता और असरानी भी हैं. देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म अक्षय को एक अदद ब्लॉकबस्टर दिला पाएगी या नहीं.

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