हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यहां अक्षय कुमार फिल्म के पहले दिन की कमाई और ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' फाइनली 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्मको लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है इसकी वजह ये है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी 14 साल बाद साथ में नजर आई है.वहीं 16 अप्रैल को हुए पेड प्रिव्यू शोज में भी 'भूत बंगला' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में फिल्म से डबल डिजिट में ओपनिंग की उम्मीद है. चलिए यहां अक्षय कुमार की फिल्म के पहले दिन के हर घंटे के अडेटेड कलेक्शन और ऑक्यूपेंस के बारे में जानते हैं.

'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू में कितनी की कमाई? ( Bhooth Bangla Paid Preview Collection)
'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शोज में अच्छा परफॉर्म किया है, लिमिटेड शोज होने के बावजूद इसने पेड प्रीव्यू शोज से सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 3.5 करोड़ कमा डाले हैं.

हालांकि 'भूत बंगला' रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर 2’ के पेड प्रीव्यू कलेक्शन को बड़े अंतर से मात देने में नाकाम रही है. आपको बता दें कि ‘धुरंधर 2’ ने अपने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपये कमाए थे.

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1( Bhooth Bangla BO Day 1 Live)
'भूत बंगला' का काफी बज बना हुआ है जिसके चलते इसने पेड प्रीव्यू शोज में अच्छी कमाई की है. वहीं रिलीज के पहले दिन ये अच्छी कमाई करती दिख रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'भूत बंगला' ने अपने ओपनिंग डे पर दोपहर 12 बजे तक 1.44 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. रात तक इसकी कमाई में काफी इजाफा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े आएंगे.

ये भी पढ़ें:-'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल

'भूत बंगला' ऑक्यूपेंसी ( Bhooth Bangla Occupancy Live)
'भूत बंगला' की पहले दिन के लिए दोपहर 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 10.0 फीसदी दर्ज की जा रही है.

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 1 1.44 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक) 10.0%
टोटल 1.44 करोड़  

'भूत बंगला' के बारे में
बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा समर्थित 'भूत बंगला'को सीबीएफसी द्वारा 16+ रेटिंग मिली है और इसका रन टाइम 164.52 मिनट है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा तबू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिस्सू सेनगुप्ता और असरानी भी हैं. देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म अक्षय को एक अदद ब्लॉकबस्टर दिला पाएगी या नहीं.

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla Preview Show Collection: 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शोज में मचा दिया धमाल, शानदार किया कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Priyadarshan Box Office Bhooth Bangla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार
Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day1 Prediction: 'भूत बंगला' बनेगी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? तोड़ेगी 'स्त्री'-'भूल भुलैया 2' का रिकॉर्ड! जानें- प्रीडिक्शन
'भूत बंगला' बनेगी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- पहले दिन कितनी कर सकती है कमाई
बॉलीवुड
Deepika Padukone के सपोर्ट में आईं Kangana Ranaut, आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर बोलीं- उन्होंने ये कमाया है
कंगना रनौत ने आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर दीपिका पादुकोण को किया सपोर्ट, बोलीं- एक वक्त था...
बॉलीवुड
Bhoot Bangla Live: 'भूत बंगला' हुई रिलीज, अक्षय कुमार की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग!
Live:'भूत बंगला' हुई रिलीज, अक्षय कुमार की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश यादव से एक कदम बढ़ीं आगे
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश से एक कदम बढ़ीं आगे
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
हेल्थ
Drinking Risks: सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
OYO Viral Video: आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget