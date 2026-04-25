फैमिली एंटरटेनमेंट से भरपूर कपिल शर्मा की फिल्म 'दादी की शादी' इन दिनों काफी चर्चा में है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'सुनो ना दिल' रिलीज कर दिया है, जो एक सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक ट्रैक है. साथ ही कपिल शर्मा ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ भी एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी केमेस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है.

गाने में दिखीं गिन्नी और कपिल की शानदार केमिस्ट्री

हाल ही में कपिल और गिन्नी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में उनका नया गाना 'सुनो ना दिल' सुनाई दे रहा है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं सच में खुश हूं, ये कोई AI वीडियो नहीं है.' इसमें गिन्नी और कपिल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे है, जिसे एक गाने की तरह फिल्माया गया है.

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कहीं दोनों शहरों के सड़कों पर साथ में चलते दिख रहे है, तो किसी बीच पर कपिल उनके पास आते नजर आ रहे है. चलते-चलते दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे है और इस पल को एंजॉय कर रहे है. उनकी ये केमिस्ट्री और दोनों का प्यारा बॉन्ड फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि फिल्म 'दादी की शादी' में इस गाने में कपिल शर्मा और सादिया खातिब की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. 'सुनो ना दिल' गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज दी है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इसका म्यूजिक गुलराज सिंह ने दिया है, जो बहुत सुकून भरा है. वहीं इसके लिरिक्स को मनोज यादव ने तैयार किया है.

गौरतलब है कि 'दादी की शादी' 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें कपिल शर्मा, सादिया खातिब, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, सरथ कुमार और योगराज सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे.

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