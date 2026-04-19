'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. 31वें दिन भी फिल्म ने धमाकेदार कमाई की है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 31 दिन हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

31वें दिन फिल्म ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 31वें दिन ग्रॉस 5.58 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं 4.65 करोड़ कमाए. पांचवें शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है. पांचवें शुक्रवार को फिल्म ने 3.24 करोड़ कमाए थे. अब 31वें दिन फिल्म ने 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म को 25.2 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म के 31वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने 5.58 करोड़ कमाए तो फिल्म ने टोटल कलेक्शन 1,110.47 करोड़ हो गया है.

'धुरंधर 2' ने पेड प्रिव्यूज में 51.60 करोड़ का ग्रॉस और नेट 43 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने नेट 102.55 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263.65 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में 110.60 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 54.70 करोड़ कमाए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,749.01 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 1329.31 करोड़ का कलेक्शन किया.

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धुरंधर में दिखे ये स्टार्स

फिल्म की बात करें तो इसे आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ, जिसे बहुत सराहा गया. पहले पार्ट ने 1300 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से तहलका मचा दिया था. दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह छा गए. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आए.