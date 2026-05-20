आम्रपाली दुबे संग स्पॉट हुए भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ, पैपराजी को दिए पोज

भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ अक्सर किसी न किसी कारण से खबरों में रहते हैं. मंगलवार रात को उन्हें मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. निरहुआ के साथ इस दौरान एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी नजर आईं.

निरहुआ और आम्रपाली दुबे की फोटोज वायरल

वायरल वीडियोज और फोटो में देखा जा सकता है कि निरहुआ और आम्रपाली एक साथ पैपराजी को पोज देते हैं. निरहुआ पोज देने से पहले टचअप भी करते हैं. निरहुआ को व्हाइट शर्ट और बैगी पैंट में देखा गया. उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ था.

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वहीं आम्रपाली दुबे को नो मेकअप लुक में देखा जा सकता है. वो पर्पल कलर के सूट में नजर आती हैं और चश्मा लगाए दिखती हैं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल भी बनाई हुई थी. सिंपल से लुक में आम्रपाली बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

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बता दें कि निरहुआ और आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार हैं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद करते हैं. दोनों ने साथ में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. दोनों ने साथ में निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शावाला, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, बॉर्डर, राजा बाबू, पटना से पाकिस्तान जैसी फिल्मों में काम किया है.

निरहुआ की पर्सनल लाइफ

दोनों के रियल लाइफ में भी अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रहती हैं. दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है. हालांकि, निरहुआ और आम्रपाली एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताता हैं. मालूम हो कि निरहुआ शादीशुदा हैं. उनकी शादी मंशा देवी के साथ हुई है. ये शादी 2000 में हुई थी. निरहुआ और मंशा देवी के दो बेटे हैं. एक बेटा आदित्य यादव और दूसरा अमित यादव.

कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा था कि उनकी शादी उनके पेरेंट्स ने बिना उनकी मर्जी के करवाई थी. निरहुआ को अपनी पत्नी से प्यार नहीं है. वो सिर्फ पति होने का फर्ज निभा रहे हैं.