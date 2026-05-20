'पेड्डी' के लिए राम चरण ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, जाह्नवी कपूर के हाथ लगे इतने करोड़

साउथ सुपरस्टार राम चरण पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म में उनकी जोड़ी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ बनी है. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि स्टारकास्ट को कितनी फीस मिली है.

300 बजट है फिल्म का बजट

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का बजट 300 करोड़ रुपये है. सबसे पहले राम चरण की फीस की बात करते हैं. वो मेकर्स से 100 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा फीस है. इससे पहले उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' के लिए 40 करोड़ रुपये वसूले थे. जाह्नवी कपूर भी इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपए मिले हैं.

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दिव्येंदु शर्मा को मिल रहे इतने करोड़ रुपये

फिल्म 'पेड्डी' में एक्टर दिव्येंदु शर्मा भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसमें वो रामबुज्जी का रोल प्ले करने वाले हैं. इस किरदार के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है. जगपति बाबू भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म में उनका अलग अवतार देखने को मिलेगा. इस फिल्म से उनके हाथ 4 करोड़ रुपये लगे हैं.

बोमन ईरानी ने वसूले इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी को फिल्म 'पेड्डी' के लिए 3 करोड़ रुपये फीस मिली है. वहीं, इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए बुची बाबू सना को 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बता दें कि 'पेड्डी' के राम चरण ने काफी ट्रांसफॉर्मेशन लिया है. फिल्म की शूटिंग करीब 2 साल तक चली और ये फिल्म फाइनली 4 जून को दर्शकों के बीच आएगी.

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