भाग्यश्री ने करवा चौथ पर दोस्तों संग किया जबरदस्त डांस, वीडियो हो रहा वायरल

फिल्म 'मैने प्यार किया' की सुमन यानी एक्ट्रेस भाग्यश्री इन दिनों अपनी डांस वीडियो को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं जहां वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और उन्हें अपनी लाइफ से जुड़ी हर अपडेट देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

भाग्यश्री ने बिजुरिया पर डांस किया

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ के मौके पर एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फ्रेंड्स के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बिजुरिया गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में भाग्यश्री के साथ एक्ट्रेस शीबा भी डांस कर रही हैं. शीबा सलमान खान के साथ 'सूर्यवंशी' फिल्म में नजर आई थीं. वहीं एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो भाग्यश्री पीले और संतरी कलर की साड़ी में बेहद स्टनिंग लग रही हैं. जबकि शीबा मस्टर्ड सूट में बला कि खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

फैंस का प्यार

भाग्यश्री कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसे देखने के बाद फैंस अलग अलग तरह के कॉमेंट्स करके प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर्स ने एक्ट्रेस की खूबसूरती और डांस की तारीफ की है. जबकि कुछ लोगों को मैंने प्यार किया के दशक की याद आ गई है.

भाग्यश्री के करियर के बारे में

बता दें, भाग्यश्री ने 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया से सलमान खान के साथ डेब्यू किया था. इस फिल्म के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. डेब्यू फिल्म के कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने हिमालय दसानी से 1990 में शादी कर ली थी और अब इस कपल के दो बच्चे अभिमन्यु दसानी औऱ अवंतिका दसानी है. दोनों ही अपनी मां के नक्शेकदम पर चल रहे हैं और फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं.

अभिमन्यु ने वासन बाला द्वारा निर्देशित 2019 की एक्शन-कॉमेडी 'मर्द को दर्द नहीं होता' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. बाद में वह 'निकम्मा' और 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' जैसी फिल्मों में दिखाई दिए. भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दासानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज 'मिथ्या' (2022) से की, जिसमें वो हुमा कुरैशी के साथ जनर आई. जबकि भाग्यश्री ने 'थलाइवी' और 'राधे श्याम' जैसी फिल्मों से वापसी की.