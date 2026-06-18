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Kajal Aggarwal Birthday: अब कहां है काजल अग्रवाल? इस एक्ट्रेस की वजह से बनी थीं 'सिंघम' की हीरोइन
Kajal Aggarwal Birthday: जानी-मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज अपना बर्थडे मना रही हैं. ऐसे में जानते हैं कि आज-कल वो कहां हैं और क्या कर रही हैं?
Kajal Aggarwal Birthday: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धूम मचा चुकीं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 41 साल की हो चुकी हैं. हिंदी सिनेमा में उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' से खास पहचान बनाई थी. आइए उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं कि अब 'सिंघम गर्ल' क्या कर रही हैं?
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Published at : 18 Jun 2026 12:57 PM (IST)
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