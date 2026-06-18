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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडKajal Aggarwal Birthday: अब कहां है काजल अग्रवाल? इस एक्ट्रेस की वजह से बनी थीं 'सिंघम' की हीरोइन

Kajal Aggarwal Birthday: अब कहां है काजल अग्रवाल? इस एक्ट्रेस की वजह से बनी थीं 'सिंघम' की हीरोइन

Kajal Aggarwal Birthday: जानी-मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज अपना बर्थडे मना रही हैं. ऐसे में जानते हैं कि आज-कल वो कहां हैं और क्या कर रही हैं?

Reported By : संदीप मेहरा  | Updated at : 18 Jun 2026 12:57 PM (IST)
Kajal Aggarwal Birthday: जानी-मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज अपना बर्थडे मना रही हैं. ऐसे में जानते हैं कि आज-कल वो कहां हैं और क्या कर रही हैं?

Kajal Aggarwal Birthday: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धूम मचा चुकीं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 41 साल की हो चुकी हैं. हिंदी सिनेमा में उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' से खास पहचान बनाई थी. आइए उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं कि अब 'सिंघम गर्ल' क्या कर रही हैं?

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काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को 'मायानगरी' मुंबई में हुआ था. काजल साउथ की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन उनका एक्टिंग करियर बॉलीवुड से शुरू हुआ था.
काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को 'मायानगरी' मुंबई में हुआ था. काजल साउथ की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन उनका एक्टिंग करियर बॉलीवुड से शुरू हुआ था.
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काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड डेब्यू अजय देवगन की फिल्म सिंघम नहीं बल्कि साल 2004 की फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से किया था. इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय की सहेली का किरदार निभाया था.
काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड डेब्यू अजय देवगन की फिल्म सिंघम नहीं बल्कि साल 2004 की फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से किया था. इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय की सहेली का किरदार निभाया था.
Published at : 18 Jun 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Kajal Aggarwal Kajal Aggarwal Birthday

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