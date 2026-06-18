काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड डेब्यू अजय देवगन की फिल्म सिंघम नहीं बल्कि साल 2004 की फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से किया था. इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय की सहेली का किरदार निभाया था.