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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन

फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन

शेखर कपूर की साल 1994 में आई फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के सीक्वल पर मुहर लग गई है. इसका निर्देशन हनी त्रेहान संभालेंगे. ये फिल्म फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 03:17 PM (IST)
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शेखर कपूर की 1994 में आई फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में भारतीय डकैत फूलन देवी की जिंदगी दिखाई गई थी. अब करीब तीन दशक बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें उनकी जिंदगी का एक और चैप्टर दिखाया जाएगा.

'सतलुज' का निर्देशन कर चुके हनी त्रेहान इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.  एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में साल 1983 में पुलिस के सामने फूलन देवी के आत्मसमर्पण से लेकर 11 साल जेल में बिताने के बाद की उनकी जिंदगी दिखाई जाएगी. इसके अलावा, साल 2001 में उनकी हत्या तक की घटनाओं को भी कहानी में शामिल किया जाएगा.

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'बैंडिट क्वीन' के सीक्वल पर लगी मुहर
मिड-डे से बातचीत में हनी त्रेहान ने माना कि 'बैंडिट क्वीन' के सीक्वल पर काम करना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि साल 1994 में आई शेखर कपूर की ये फिल्म उनकी पीढ़ी के कई फिल्ममेकर्स के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत रही है. ऐसे में इस फिल्म से जुड़ने का मौका उनके लिए बेहद खास है. हनी ने ये भी बताया कि सीक्वल की कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी.

उन्होंने कहा, 'ये फिल्म वहीं से शुरू होती है, जहां शेखर सर की 'बैंडिट क्वीन' खत्म हुई थी. ओरिजिनल फिल्म ने जो दिखाया और जो संदेश दिया, उसका सम्मान करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैं अभी इसकी स्क्रिप्ट में पूरी तरह डूबा हुआ हूं और बॉबी बेदी सर ने इस फिल्म के लिए अब तक जो रिसर्च की है, उसे भी समझ रहा हूं.'

'बैंडिट क्वीन 2' में दिखेगी जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी की जिंदगी
प्रोड्यूसर बॉबी बेदी ने बताया कि शेखर कपूर की फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में रेप और बदले की कहानी दिखाई गई थी, जबकि इसका सीक्वल जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी की जिंदगी पर फोकस करेगा. उन्होंने कहा, 'ये एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला और इसके बाद उसने अपनी जिंदगी को किस तरह आगे बढ़ाया.' फूलन देवी और उनके पति उमेद सिंह का रिश्ता भी फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा होगा.

बॉबी ने आगे कहा, 'उमेद सिंह के साथ उनकी लव स्टोरी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है. उनकी निजी जिंदगी, महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई और दो बार सांसद बनना, ये सब उनकी जिंदगी के सफर का हिस्सा हैं. उनकी जिंदगी में 'बैंडिट क्वीन' में दिखाई गई कहानी से कहीं ज्यादा कुछ था, जिसे लोग अब तक नहीं देख पाए हैं.'

 'बैंडिट क्वीन' के बारे में
शेखर कपूर के निर्देशन में बनी 'बैंडिट क्वीन' की कहानी माला सेन ने लिखी थी. सीमा बिस्वास और निर्मल पांडे स्टारर ये फिल्म 26 जनवरी 1994 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फूलन देवी की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म को कलीडोस्कोप एंटरटेनमेंट और फिल्म फोर इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया था, जबकि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाली थी.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Bandit Queen 2
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