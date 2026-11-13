नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए महेश मांजरेकर, तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी

एक्टर और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर अब भी अपने करीबी दोस्त और साथी नाना पाटेकर को खोने के गम से उबर नहीं पाए हैं. जब नाना पाटेकर ने आखिरी सांस ली, उस वक्त महेश काम के सिलसिले में उनसे दूर थे.

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने नाना के साथ अपने रिश्ते, आखिरी बार उनसे न मिल पाने के अफसोस और एक्टर की मौत से जुड़े हालात पर खुलकर बात की. इसके अलावा, महेश मांजरेकर ने तनुश्री दत्ता विवाद को भी याद किया.

नाना पाटेकर की मौत के गम से उबर नहीं पाए महेश मांजरेकर

नाना पाटेकर के निधन पर बात करते हुए महेश मांजरेकर ने बताया कि वो अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अपने दोस्त से आखिरी बार मुलाकात नहीं कर सके. जिस वक्त नाना ने आखिरी सांस ली, उस समय महेश भारत में नहीं थे. दोनों के रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वे अक्सर एक-दूसरे को गालियां दिया करते थे. महेश ने कहा कि अगर आज भी नाना उनके साथ होते, तो वो उनसे उसी तरह बात करते.

News18 मराठी को दिए इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने कहा, 'उसका इस तरह चले जाना बहुत गलत था. अगर वो आज हमारे बीच होता, तो मैं उसे गालियां देता और कहता कि तुम्हें इस तरह जाने का कोई हक नहीं था, खासकर तब जब मैं वहां मौजूद नहीं था. कम से कम तुम बीमार तो पड़ सकते थे और हमें बता सकते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि हम आकर तुम्हारी देखभाल कर पाते. लेकिन सब कुछ इतनी अचानक हुआ. ये बहुत दुखद था.'

महेश ने नाना की मौत से जुड़े हालात पर भी बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक नाना को रात करीब 2:30 बजे बेचैनी महसूस होने लगी थी. हालांकि, तुरंत मेडिकल मदद लेने के बजाय उन्होंने अपने परिवार को अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी.

'परिवार के बाद मैं सबसे पहले नाना से मिलना चाहूंगा'

महेश ने बताया कि नाना के घर से गोवा के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक महज चार मिनट की दूरी पर था. लेकिन नाना डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे. इसी दौरान बात करते-करते उन्हें अचानक दिल का गंभीर दौरा पड़ा.

इस बारे में बात करते हुए महेश ने कहा, 'मैं बार-बार यही सोचता हूं कि जब अस्पताल उनके घर से इतना पास था, तो वो सबसे पहले वहां क्यों नहीं गए? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब मैं इन्हीं बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं. अगर मौत के बाद भी जिंदगी होती है, तो अपने परिवार के बाद मैं सबसे पहले नाना से मिलना चाहूंगा.'

तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी

इसी बातचीत के दौरान महेश मांजरेकर ने तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इस पुराने मामले को बेवजह फिर से चर्चा में लाया गया. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हर कोई उनका साथ दे रहा हो और सिर्फ एक व्यक्ति उनका समर्थन न करे, तो उन्हें ये पसंद नहीं आता. ये ठीक है, लेकिन फिर वे पुराना मामला उठा देते हैं. मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था. सेट पर मौजूद सभी लोग मेरे जानने वाले थे और मुझे यह भी पता है कि वहां कौन-कौन मौजूद था. इस मामले को बेवजह इतना उछाला गया.'

महेश ने आगे दावा किया कि सेट पर मौजूद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बताया था कि वहां कुछ भी नहीं हुआ था. उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि इस विवाद की वजह से नाना पाटेकर को काफी कुछ सहना पड़ा.

उन्होंने कहा, 'सेट पर मौजूद मेरे सभी जानने वाले लोगों ने मुझे बताया था कि कुछ भी नहीं हुआ था. नाना ने बिना किसी वजह के बहुत कुछ सहा. ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए.

बता दें, नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में गोवा स्थित उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था.