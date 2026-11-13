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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे पहले से ही पता था कि...' टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1 हजार करोड़ कमाने पर बड़ा दावा

'मुझे पहले से ही पता था कि...' टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1 हजार करोड़ कमाने पर बड़ा दावा

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की आठ दिनों में ही 1 हजार करोड़ से ऊपर की कमाई हो गई है. फिल्म के ताबड़तोड़ कलेक्शन के बीच दीपिका चिखलिया ने कास्ट और वीएफएक्स की तारीफ की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Nov 2026 02:35 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है. 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने महज 8 दिनों में ही एक हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा कर लिया है. फिल्म की इस उपलब्धि पर रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' की माता सीता यानी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी काफी खुश हैं. उन्होंने फिल्म की बड़ी सक्सेस पर खुशी जताते हुए बड़ा दावा किया है.

दीपिका चिखलिया बोलीं- मुझे पता था फिल्म हिट होगी

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दीपिका चिखलिया का सोश्ल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो रामायण की कमाई को लेकर बात करते हुई दिखाई दीं. इसमें कोई उनसे कह रहा है कि रामायण हिट हो गई है. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने कहा था ना कि अच्छी पिक्चर बनी है तो हिट ही होने वाली है. सब बड़े-बड़े स्टार्स है.' उन्होंने आगे फिल्म की कमाई पर कहा कि चार या पांच दिन में इतनी कमाई कर ली है.

कास्ट और वीएफएक्स की तारीफ की

दीपिका चिखलिया ने आगे रामायण की कास्ट और वीएफएक्स की भी तारीफ की. उन्होंने आगे कहा, 'शानदार. इतने बड़े स्टार्स हैं और वीएफएक्स का काम भी बहुत खूबसूरत है.' सोशल मीडिया पर दीपिका का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस भी काफी प्यार लूटा रहे हैं.

'रामायण' बनी भारत की 11वीं एक हजार करोड़ी फिल्म

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण ने पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये कमाए थे. गुरुवार, 12 नवंबर तक फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये हो चुका हैं. वहीं ओवरसीज में इसने अब तक 358.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ रामायण की आठ दिनों में टोटल वर्ल्डवाइड कमाई 1,033.55 करोड़ रुपये हो चुकी है. ये भारत की 11वीं 1 हजार करोड़ी फिल्म बनी. 

दीपिका चिखलिया के बारे में

61 वर्षीय दीपिका चिखलिया ने साल 1987 में आए धारावाहिक 'रामायण' में माता सीता के किरदार से घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी. इस किरदार को उन्होंने पर्दे पर अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर दिया था. वो 'सुन मेरी लैला', 'चीख', 'घर का चिराग', 'बाला' और 'हिंदुत्व' सहित कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 02:33 PM (IST)
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Dipika Chikhlia
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