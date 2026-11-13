ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नहीं सुनाई देंगे ये 4 गाने, अहमदाबाद में उठी पाबंदी की मांग

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नहीं सुनाई देंगे ये 4 गाने, अहमदाबाद में उठी पाबंदी की मांग

दिलजीत दोसांझ का 21 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाला कॉन्सर्ट विवाद में घिर गया है. लाइव शो से पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पाबंदियां लगाने की मांग की है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. गुजरात के अहमदाबाद में 21 नवंबर को होने वाले उनके लाइव कॉन्सर्ट से पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कई पाबंदियां लगाने की मांग की है.

अधिकारी ने दिलजीत से शराब, नशे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले चार गाने नहीं गाने को कहा है. इसके अलावा कॉन्सर्ट में तेज आवाज, चमकती लाइटों और बच्चों को स्टेज पर बुलाने को लेकर भी चिंता जताई गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
ये हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्में, रणबीर कपूर की 'रामायण' जल्द लेगी एंट्री
ये हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप-10 फिल्में, 'रामायण' जल्द लेगी एंट्री
बॉलीवुड
फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन
फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए महेश मांजरेकर, तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी
नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए महेश मांजरेकर, तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
'मुझे पहले से ही पता था कि...' टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1 हजार करोड़ कमाने पर बड़ा दावा
'मुझे पहले ही पता था', टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1000 करोड़ कमाने पर बड़ा दावा

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नहीं सुनाई देंगे ये 4 गाने
पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में चार गानों का खास तौर पर जिक्र किया गया है. इनमें 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचो फीम' और 'जट्ट फायर करदा' शामिल हैं. बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि इन गानों के बोल में शराब, अफीम, नशे और हथियारों का जिक्र है, जिसका बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है. इन गानों को बदले हुए बोल के साथ भी नहीं गाया जाना चाहिए.

इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी
वहीं, दिलजीत 15 नवंबर को इंदौर में भी परफॉर्म करने वाले हैं. उनके इस कॉन्सर्ट से पहले शहर में तीन बैंकों और मेयर सेक्रेटेरिएट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है. ईमेल पंजाबी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं.

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. जिन जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मेयर सेक्रेटेरिएट की बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने पूरी तलाशी ली. टीम ने सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की.

जानकारी के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंदौर के मेयर सचिवालय को निशाना बनाने की बात कही गई है. ईमेल मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम मेयर सेक्रेटेरिएट पहुंची और परिसर की बारीकी से जांच की.

इस मामले पर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कुछ लोग अच्छे कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा. इस तरह की धमकियों से शहर में होने वाले कार्यक्रमों और विकास से जुड़े कामों पर असर नहीं पड़ेगा.

पुलिस कर रही जांच 
वहीं, पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने बताया कि चार अलग-अलग जगहों को निशाना बनाकर ईमेल के जरिए धमकियां दी गई हैं. पुलिस इन ईमेल की जांच कर रही है और उन्हें भेजने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी का पता लगाया जा रहा है. साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये धमकी भरे संदेश कहां से भेजे गए और इनके पीछे कौन लोग हैं.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
ये हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्में, रणबीर कपूर की 'रामायण' जल्द लेगी एंट्री
ये हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप-10 फिल्में, 'रामायण' जल्द लेगी एंट्री
बॉलीवुड
फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन
फूलन देवी की कहानी को आगे बढ़ाएगी 'बैंडिट क्वीन 2', हनी त्रेहान संभालेंगे निर्देशन
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए महेश मांजरेकर, तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी
नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए महेश मांजरेकर, तनुश्री दत्ता संग विवाद पर भी तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
'मुझे पहले से ही पता था कि...' टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1 हजार करोड़ कमाने पर बड़ा दावा
'मुझे पहले ही पता था', टीवी की 'सीता' का 'रामायण' के 1000 करोड़ कमाने पर बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
विश्व
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
बॉलीवुड
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget