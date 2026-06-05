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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBandar X Review: सोशल मीडिया पर छाई 'बंदर', बॉबी देओल की परफॉर्मेंस देख क्रेजी हुए लोग, बोले- 'OTT का इंतजार मत करना...'

Bandar X Review: सोशल मीडिया पर छाई 'बंदर', बॉबी देओल की परफॉर्मेंस देख क्रेजी हुए लोग, बोले- 'OTT का इंतजार मत करना...'

Bandar X Review And Rating: अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. फिल्म की तो तारीफ हो ही रही है साथ ही बॉबी देओल ने भी एक बार फिर से लाइमलाइट चुरा लिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 05 Jun 2026 05:08 PM (IST)
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Bandar X Review: अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' को इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म को लेकर लोग बॉबी देओल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं, ईशा देओल ने भी फिल्म में बॉबी देओल की तारीफ की और कहा, 'भईया की अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस है.' चलिए बताते हैं लोगों ने क्या कहा.

'बंदर' में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस देख क्रेजी हुए लोग

इसके साथ ही फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस को देखकर लोग क्रेजी हो गए. फिल्म की कहानी और प्लॉट की तारीफ तो कर ही रही हैं साथ ही वो बॉबी देओल के एक बार फिर से फैन हो गए हैं. उनकी एक्टिंग ने सारी लाइमलाइट चुरा लिया है. बॉबी देओल को लेकर एक यूजर ने लिखा, 'बॉबी देओल के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस. कोर्ट रूम ड्रामा+मीडिया ट्रायल+ ट्रूथ वर्सेज पावर. OG बॉलीवुड इज बैक.'

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इतना ही नहीं, यूजर बॉबी देओल की परफॉर्मेंस इतना प्रभावित दिखा कि उसने शानदार कमेंट किया और लिखा, 'मैं 5 में से 4 रेटिंग देता हूं और इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कम करो.'

फिल्म की कहानी और प्लॉट की हो रही तारीफ

इसके अलावा लोगों ने 'बंदर' की कहानी और प्लॉट की भी तारीफ की है. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'बॉबी देओल की फिल्म बंदर आज रिलीज हुई, जो कि फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर आधारित है. ये आरोप एक आर्टिस्ट का करियर बर्बाद कर सकते हैं. इत्तेफाक की बात है कि टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने मीटू आरोपों को फेक बताया. कुछ-कुछ बंदर से मिलता-जुलता है.'

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वहीं, फिल्म की कहानी के साथ ही एक ने अनुराग कश्यप और बॉबी देओल को लेकर लिखा, 'बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के दमदार सहयोग को एक रोमांचक बड़े पर्दे का अनुभव मिला. ये पल काफी बेहतरीन रहा.' इसके साथ ही अन्य यूजर्स ने फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस भी बताया.

'बंदर' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'बंदर' के बारे में बात की जाए तो इसमें बॉबी देओल लीड रोल में हैं, जो स्टार संदीप मेहरा के रोल में होते हैं. ऐसे में सपना पब्बी भी फिल्म में हैं, जो उन्हें अखबार के फ्रंट पेज की हेडलाइन बना देती हैं लेकिन नेगेटिव तरीके से. वो उन पर फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाती हैं और धारा 376 और अन्य आरोपों की वजह से जेल चले जाते हैं और फिर लड़ाई न्याय की शुरू होती है, जिसमें काफी सस्पेंस और ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं. इसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है.

 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Bandar
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